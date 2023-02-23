【視頻】北約秘書長：普京獲勝對所有人都是危險

烏戰一周年/北約

烏克蘭戰爭爆發一周年之際，美國總統拜登周三（2月22號）在波蘭首都華沙會見北約中東歐盟國的九位領導人，在普京在國情咨文中發表好戰言論後，拜登向這些國家保證華盛頓"堅定不移的 "支持。普京曾將北約東擴作為入侵烏克蘭的理由之一，烏克蘭並非北約成員國，因此北約不能直接干預，但在戰爭爆發之後，北約一直通過其他方式給予支持，但毫無疑問，北約的行動也一直是這場戰爭中的一個敏感話題，同時也是關注焦點所在。

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北約秘書長斯托爾滕貝格參加了周三華沙的會議，在華沙接受美聯社採訪時對北約的行動予以總結：

“不是挑起衝突，而是防止衝突，維護和平”

斯托爾滕貝格說，北約在烏克蘭戰爭中有兩個任務。首先是向烏克蘭提供支持，確保烏克蘭獲勝。他說，北約不是衝突的一方，但北約支持烏克蘭，盟國也提供了前所未有的支持；另一個任是，防止這場戰爭升級到烏克蘭以外，成為俄羅斯和北約之間的全面戰爭，並確保我們在聯盟東部顯着增加我們的軍事存在，更多的軍隊得到重要的空軍和海軍力量的支持，同時向莫斯科發出一個非常明確的信息：即保護北約領土的每一寸，對盟國的攻擊將引發整個聯盟的反應。因此北約現在在波羅的海國家、波蘭、羅馬尼亞、在東翼。斯托爾滕貝格指出，美國增加了在歐洲的軍事存在，在波蘭增派了 10,000 名士兵，增加了在羅馬尼亞和波羅的海國家的存在，並聯合起來與所有北約盟國一起。這些都是為了防止升級，是為了提供可信的威懾。不是為了挑起衝突，而是為了防止衝突，維護和平。

“普京獲勝對所有人都是危險的”

北約秘書長說：“只要有時間，我們就站在烏克蘭一邊。因為如果普京總統在烏克蘭獲勝，這對烏克蘭人來說將是一場悲劇。但這對我們所有人來說也將是危險的，因為這將向所有專制領導人發出這樣的信息：當他們使用軍事力量時，就會得到他們想要的東西。這將使世界更加危險，我們更加脆弱，這就是為什麼（周三）在華沙的會議發出了這個非常強烈的信息，即要團結起來向烏克蘭提供支持。”

“擔心中國計畫向俄羅斯提供軍事援助”

北約秘書長說指出：“中國和俄羅斯越來越近，站在一起。當然，中國是少數幾個未能譴責俄羅斯對烏克蘭的殘酷侵略戰爭的國家之一。我們也擔心中國可能正在計畫提供向俄羅斯提供軍事支持以支持這場非法戰爭。當然中國不應該這樣做，因為那將直接支持公然違反國際法。作為聯合國安理會成員，中國當然應該不以任何方式支持違反聯合國憲章和國際法。”

另據路透社周四（2月23號）報道，莫斯科已經對烏克蘭發動了近一年的戰爭，斯托爾滕貝格當天再次警告中國不要向俄羅斯供應武器。他在接受路透社採訪時說："我們沒有看到中國向俄羅斯提供任何致命的援助，但我們看到有跡象表明他們正在考慮並可能正在計畫這樣做。”

俄羅斯將北約視為攸關生死存亡的頭號威脅。拜登周二在華沙說，北約 "比以往任何時候都更強大"。路透社周三引述媒體報道，烏克蘭駐立陶宛大使當天表示，烏克蘭總統澤連斯基計畫於7月訪問維爾紐斯，並出席北約峰會。包括美國總統拜登在內的大多數北約領導人預計將出席7月11日至12日在維爾紐斯舉行的北約峰會。