【視頻】聯合國大會將就呼籲烏克蘭和平決議表決

烏戰一周年

在俄羅斯入侵烏克蘭的周年紀念日(2月24號)前一天，聯合國大會將於周四（2月23日）就一項呼籲在烏克蘭實現 "公正和持久 "和平的決議進行表決，基輔及其盟友希望該文本能夠獲得最廣泛的支持。

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周三，在聯合國舉行的關於俄羅斯入侵烏克蘭的辯論中，烏克蘭外交部長庫列巴說："我向你們呼籲：這是一個決定性的時刻，要表現出支持、團結和一致…..在最近的歷史上，對與錯之間的界限從未如此清晰。一個國家只想生存。另一個想殺人和毀滅"。

烏克蘭及其盟友希望這份不具約束力的案文至少能獲得與10月份一樣多的投票，當時有143個國家投票支持譴責俄羅斯吞併若干烏克蘭領土的決議。

該決議草案 "強調需要根據《聯合國憲章》的原則儘快在烏克蘭實現全面、公正和持久的和平"。 它重申了對 "烏克蘭領土完整 "的 "承諾"，"要求 "俄羅斯軍隊立即撤出，並呼籲 "停止敵對行動"。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯在周三譴責入侵烏克蘭所代表的 "對我們集體良知的侮辱 "時呼籲實現和平。 他說："衝突升級可能產生的後果是一種明顯的現實危險，"他特別提到了核風險。

七國集團財長將於周四在印度班加羅爾試圖就針對莫斯科的一攬子新經濟制裁措施達成一致，然後在周五和周六舉行的G20會議上討論應對戰爭的經濟影響的措施以及對較貧窮國家的可能債務減免。今年G20的輪值東道國印度沒有譴責入侵。