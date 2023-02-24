俄羅斯入侵烏克蘭1周年 仍占烏東南4州

俄羅斯侵略烏克蘭周年

今天是俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭一周年。俄羅斯軍隊於2022年2月24日凌晨侵入烏克蘭領土，發動了二戰以來歐洲最嚴重的戰爭。俄羅斯仍佔著烏東和烏南的四個州，並宣稱要基於現有領土佔領情況，與烏克蘭進行“停火”談判。

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2022年的2月24日黎明時分，俄軍對烏克蘭發動了原定為"閃電戰"的軍事入侵行動，俄軍一度攻打到烏克蘭首都基輔城下。這場被俄羅斯總統普京稱為"特別軍事行動"的行動，據他宣稱其目標是要對烏克蘭進行"非軍事化"和"非納粹化"。

隨後的一年，俄羅斯對烏克蘭發動了全面入侵，在全國範圍內進行空襲，並在北部、東部和南部派遣地面部隊進入。一年之後，烏克蘭的許多城市已變成廢墟。

俄烏各死傷15萬

據法新社引述西方的估計，俄烏雙方各自有超過15萬人在一年來的戰爭中死亡或受傷。

俄軍在烏克蘭的“布查”等地對烏克蘭平民犯下令人髮指的反人類暴行，隨着一些埋人坑被發現，駭人的惡行被倖存揭發出來。

在西方國家的鼎力支持下，在烏克蘭總統澤連斯基的激勵下，烏克蘭軍隊取得了多次勝利，並迫使俄羅斯在2022年9月21日宣布"部分"動員招兵補充烏克蘭戰場。

烏克蘭四州被吞

在去年9月30日，俄羅斯總統普京宣布正式吞併烏克蘭東四個州的領土，並反過來譴責烏克蘭“侵略”被俄羅斯吞併的“歷史領土”。

普京宣布吞併但不被國際社會承認的這四個州分別是烏克蘭東部的甘斯克和頓涅茨克與烏東南的紮波羅熱和赫爾松。前者是資源豐富的重工業基地，後者是廣袤良田沃土的歐洲糧倉。

之前，俄羅斯聲稱是為了捍衛頓巴斯的盧甘斯克和頓涅茨克分離主義"共和國"而行動，它已宣布這兩個共和國獨立，並在過去8年中贊助了烏克蘭東部分離主義與基輔的戰爭。

現在，在烏克蘭，戰鬥仍在繼續，每天都有很多人死去，特別是對烏東巴赫穆特的爭奪戰，一周以來，以兇殘著稱的俄羅斯准民兵瓦格納僱傭軍與烏克蘭軍隊持續激戰，雙方死傷嚴重。

普京的密友瓦格納集團老闆葉夫根尼-普里戈津今天周五宣布，他的部隊佔領了巴赫穆特北邊的貝爾霍夫卡鎮（Berkhivka）。

俄羅斯違背聯合國憲章的侵略引發了國際社會的譴責聲浪。西方國家對俄羅斯實施了一系列的經濟制裁，並隨着時間的推移不斷收緊。