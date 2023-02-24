北約強硬聲明：支持烏克蘭主權領土完整

俄烏戰爭北約

北約在俄羅斯入侵烏克蘭1周年發布聲明說：俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略戰爭是對歐洲-大西洋安全幾十年來最嚴重的威脅。北約“堅定不移地支持烏克蘭的主權獨立和領土完整”。

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北約理事會這個聲明說，俄羅斯侵略烏克蘭是對歐洲-大西洋安全幾十年來最嚴重的威脅。因此，當我們莊嚴地紀念俄羅斯野蠻侵略烏克蘭一周年之際，作為盟國，我們重申聲援烏克蘭政府和人民英勇捍衛他們的國家、土地和我們的共同價值觀。我們對逝去的生命表示尊敬，對俄羅斯的非法戰爭造成悲慘的人類痛苦和破壞，包括對烏克蘭居民區和民用及能源基礎設施的破壞感到悲哀。

該聲明還承諾，我們進一步加強對正在抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭提供政治和務實的支持，而且，只要烏克蘭有需要，我們就不論時間長短地支持下去，直到幫助烏克蘭獲勝為止。

在這種情況下，北約將繼續與相關利益攸關方，包括國際組織，特別是歐盟，以及志同道合的國家密切協調。 我們仍然堅定地支持烏克蘭為確保其自由和民主的未來所做的長期努力。

主權和領土完整

北約重申說，“我們堅定不移地支持烏克蘭在國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整”。 我們完全支持烏克蘭天賦的自衛權和選擇自己的安全安排。

在這個前提下，北約將繼續與相關利益攸關方，包括國際組織，特別是歐盟，以及志同道合的國家密切協調。我們繼續堅定地支持烏克蘭為確保其自由和民主的未來所做的長期努力。

北約理事會說，俄羅斯對這場戰爭負有全部責任，它對烏克蘭的侵略是公然違反國際法和《聯合國憲章》的行為。 俄羅斯的行動無視歐安組織的原則和承諾，嚴重破壞了國際安全與穩定以及基於規則的國際秩序。 儘管我們呼籲俄羅斯建設性地與烏克蘭進行可信的談判，但俄羅斯並沒有表現出對公正和持久和平的真正開放態度。我們仍決心對俄羅斯保持國際壓力。 我們還譴責包括白俄羅斯在內的所有積極為俄羅斯的戰爭提供便利的人。

懲罰戰爭暴行

該聲明表示：俄羅斯的戰爭罪行和其他暴行不可能不受懲罰。所有責任人都必須對虐待和侵犯人權和國際人道主義法的行為負責，特別是針對烏克蘭平民的行為，包括驅逐兒童和與衝突有關的性暴力。 俄羅斯必須立即停止這場戰爭，並根據2023年2月23日通過的聯合國大會決議和聯合國大會的其他相關決議，從烏克蘭撤出其所有軍事力量。

北約理事會的聲明繼續說，俄羅斯的戰爭也威脅到全球安全。 俄羅斯的能源訛詐，及對全球糧食供應的負面影響，其惡性混合活動，以及在世界範圍內的虛假宣傳，和不負責任的核言論，清楚地表明俄羅斯無視國際規範和世界各地數十億人的福祉。

這個聲明寫道，我們將繼續為整個歐洲-大西洋地區的和平、安全和穩定而努力。北約作為一個防禦性聯盟，正在大力加強我們的威懾和防禦態勢，我們仍然準備按照我們的360度方針捍衛盟國的每一寸領土，應對所有威脅和挑戰。

我們對《華盛頓條約》，包括第5條的承諾是鐵定的。北約比以往任何時候都更強大、更團結。 我們歡迎芬蘭和瑞典加入北約，並重申了我們對北約開放政策的承諾。隨着烏克蘭推進其歐洲-大西洋的願望，我們將繼續加強與它的夥伴關係。 我們也在進一步加強我們的其他夥伴的關係，包括協助那些最容易受到俄羅斯惡性影響的國家。

北約這個聲明最後說，俄羅斯試圖擊垮勇敢的烏克蘭人的努力正在失敗。 一年來，烏克蘭人正在為自由和獨立而英勇戰鬥。 我們與他們站在一起。