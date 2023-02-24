德國《明鏡》：中俄談判提供攻擊型無人機內幕

據德國明鏡《SPIEGEL》2月23日引述消息透露，莫斯科正在與北京就先期購買100架攻擊型無人機進行談判，最快可在4月交付。此外，中俄的合作還包括偽造運單計畫，荷蘭芯片轉讓，阿聯酋中介...。

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這家德媒說，美國國務卿安東尼-布林肯在上周末的慕尼黑安全會議期間與中國最高級外交官員王毅會晤時，省去了通常的外交禮節，直接進行了指責。

在慕尼黑與王毅會面後，布林肯告訴美國廣播公司，他明確向王毅表示，"我們非常擔心中國正在考慮為俄羅斯侵略烏克蘭提供致命的支持"。“這將會給我們的關係帶來嚴重後果"。

對此，中國當局迅速作出反應，中國外交部發言人指責布林肯散布虛假信息。而德國《明鏡》則說，他們獲得的信息表明，北京和莫斯科之間計畫的合作內容要比布林肯所言走的更遠。

可攜50公斤彈頭

根據這個信息，俄羅斯軍方正與中國無人機製造商西安冰果智能航空科技有限公司（Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ）就為俄羅斯大規模生產自殺式無人機進行談判。

據報道，西安冰果公司已同意製造和測試100架ZT-180型無人機，然後在2023年4月前交付給俄羅斯國防部。軍事專家指出，ZT-180型無人機能夠攜帶“35至50公斤的彈頭”。

消息人士指出，這種無人機的設計可能與伊朗的沙赫德（Shaheed）136攻擊型無人機類似。俄軍在對烏克蘭的攻擊中使用了數百架伊朗無人機攻擊烏克蘭的居民樓、發電廠和地區供暖設施，經常造成平民傷亡。

偽造運輸單計畫

據報道，下一步，西安冰果公司計畫向俄羅斯提供無人機的部件和技術，以便俄國自己能夠每月自行生產約100架無人機。

去年，中國顯然已經計畫向俄軍提供比以前外界所知更多的支持。根據德國明鏡《SPIEGEL》獲得的信息，中國人民解放軍控制下的一些公司曾計畫為俄羅斯的蘇-27戰鬥機和其他機型提供替換零件。

德國明鏡在報道中了解到，顯然已經有了偽造運輸文件的計畫，以便讓“軍用飛機的零件看起來是民航客機的替換零件”。

荷蘭微芯片

今年1月，據荷蘭公共廣播公司NOS報道，荷蘭的微芯片被中國公司交付給俄羅斯國防工業。根據該報道，烏克蘭軍隊對其繳獲的俄羅斯進攻性武器如火箭彈、直升機和無人機或其殘骸的分析表明，在27件武器中有10件被發現安裝了來自荷蘭的微芯片。

幾個月來，一些國家的安全官員之間一直流傳着這樣的報告：中國公司一直在向俄羅斯方面提供烏克蘭戰區的衛星圖像。作為回應，美國政府最近將中國衛星公司長沙天儀空間科技研究所列入制裁名單。華盛頓稱，該公司的圖像被以殘暴出名的瓦格納集團僱傭軍獲得，用於在烏克蘭作戰。

阿聯酋中介

柏林政府還有信息表明，中國也在向俄羅斯客戶提供商用無人機（大疆），作為烏克蘭戰爭的設備的一部分，這些無人機也可用於偵察。軍方官員將這些設備稱為雙重用途，因為它們在民用和軍用方面都有用途。

據德國明鏡周刊獲得的信息，這些無人機由中國控制的進出口公司通過阿聯酋交付給俄羅斯軍隊。熟悉這些交易的分析人士說，有證據表明，俄羅斯軍隊實際上已經部署了這種無人機，在烏克蘭前線用於偵察。

也許由於上述原因，德國總理朔爾茨與外長貝爾博克在慕尼黑安全會議期間與中國最高外交官員王毅會面時，都談到北京可能向莫斯科提供武器支持的問題。

朔爾茨總理在公共廣播公司ZDF的政治訪談節目"Maybrit Illner"中說："我在上次與中國代表的談話中明確表示，“這不能接受”。