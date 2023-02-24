歐盟駐華大使：聯合國憲章沒有含糊之處

俄烏戰爭歐盟中國

歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo）表示，以所謂“合理安全關切”為俄羅斯侵略烏克蘭辯護是站不住的，因為成立聯合國的目的正是為了避免如此野蠻的暴行。他指出，中國作為聯合國常任理事國應該履行其“特殊責任”。

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歐盟駐華大使在俄羅斯入侵一周年之際發表講話。他說，1945年，根據《聯合國憲章》的序言，成立聯合國的目的是為了“欲免後世再遭……慘不堪言之戰禍”。

換言之，成立聯合國正是為了避免那種如此野蠻的暴行，今天我們在這裡紀念俄羅斯聯邦對烏克蘭的無端和不正義侵略開始一周年，讓我們聚集、團結在一起。

侵略者為非法吞併烏克蘭領土而進行的暴行、入侵和組織虛假的所謂“全民投票”，是對烏克蘭領土完整和政治獨立的公然侵犯，因而也是對聯合國創始原則之一的公然違反。

歐盟駐華大使庹堯誨強調說：《聯合國憲章》中沒有任何含糊之處。從來沒有，也不可能有所謂的“合理安全關切”來為這場侵略戰爭和對烏克蘭的領土完整和政治獨立的如此侵犯辯護。

面對公然違反《聯合國憲章》的行為，聯合國有141個國家面對這種野蠻的入侵，在聯合國大會迅速作出集體決定，不當旁觀者。

這位歐盟駐華大使指出，我們共同向世界表明了哪一方是“侵略者”，哪一方是“受害者”。而以我們這樣的方式，聯合國141國通過的這個決議也構成了實現全面和持久和平的基石。

我們的明確呼籲，立即結束對烏克蘭的入侵併無條件地撤出其軍隊。但不幸的是，我們沒有看到俄羅斯有響應的誠意。相反，在過去的一年裡，俄羅斯侵略烏克蘭的悲劇繼續上演。每天，我們繼續見證這些悲慘的景象，見證針對烏克蘭人民的非人道和殘酷的罪行，這些罪行繼續暴露出侵略者的本性是萬惡之尤。

他繼續說，然而，這使得我們維護78年前創造的價值觀、準則和原則的決心更加堅定。我們將繼續維護它們，我們堅決反對任何借《聯合國憲章》中沒有任何依據、含糊的新概念之名，行掏空《聯合國憲章》之實。

歐盟高級代表兼副主席博雷利（Borrell）剛剛說，這場戰爭歸根結底事關我們想生活在什麼樣的世界。

在一個非法使用武力——尤其是由一個核大國和安理會常任理事國——會以某種方式被“正常化”的世界裡，沒有任何人是安全的。

他說，所有國家都必須遵守和維護《聯合國憲章》的原則、價值觀和規則。而安全理事會的五個常任理事國在面對這種侵略時，更有捍衛《憲章》的特殊責任。這就是為什麼我們繼續呼籲我們的東道國中國，履行其特殊責任。