澤連斯基：烏克蘭今年將贏得勝利

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周五在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際向全國發表講話，宣布將發起反擊，誓言擊退侵略者，在今年贏得勝利。

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烏克蘭總統澤連斯基周五表示，在俄羅斯入侵烏克蘭一年之後，我們經受住了考驗。我們沒有被打敗。我們將盡一切努力在今年贏得勝利。他宣布烏克蘭將對侵略者發起反攻。

澤連斯基列舉了西方為幫助烏克蘭抵抗侵略者而向基輔提供或即將交付的武器名稱，包括海馬斯（HIMARS）火箭、愛國者導彈、艾布拉姆斯坦克、近程空對空導彈（IRIS-T）、挑戰者坦克、國家先進地對空導彈系統（NASAMS）、以及豹式坦克...。

澤連斯基雙手合十，表情嚴肅地提到俄軍在烏克蘭犯下的暴行，提到基輔軍隊頑強抵抗的象徵。

他在近15分鐘的講話中說，在俄羅斯殺人犯受到懲罰之前，我們絕不會休息。這些人將受到"國際法庭的審判，受到上帝的審判，受到我們士兵的懲罰"。

俄羅斯：將打到"波蘭邊界"

據法新社報道，今天在莫斯科，俄羅斯安全委員會的二號人物梅德韋傑夫也發誓要取得"勝利"，並威脅說，俄羅斯已經準備好一直打到"波蘭的邊界"。

華沙今天宣布，它已向烏克蘭交付了第一批德國製造的豹2型坦克，烏軍對這款主戰坦克已期待了數周。

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫補充說，基輔正在"努力"進行反擊，他承諾將"在空中、陸地和海上"打擊俄羅斯。

據他說，西方將烏克蘭視為其對抗俄羅斯的"盾牌"。美國人和歐洲人正在加緊運送武器，現在送來了坦克和射程更遠的彈藥，以幫助基輔克服人員和裝備短缺問題，並提供比俄羅斯人更精確的武器。

澤倫斯基總統今早在基輔聖索菲亞大教堂腳下舉行的授勳儀式上，向前線的烏克蘭士兵和在戰鬥中犧牲的士兵們表示了敬意。他說"我們都為你們感到驕傲"。

烏克蘭不會死去

在儀式上，當 藍黃相間的烏克蘭國旗升起，然後奏響烏克蘭國歌："烏克蘭的榮耀和自由都沒有死去......"。

澤倫斯基先生將在周五與波蘭總理馬特烏斯-莫拉維茨基的會議上發表講話，然後舉行一次重要的新聞發布會。

烏克蘭還計畫舉行各種紀念儀式，特別是在布查，那裡是被指為俄羅斯軍隊屠殺平民的現場。

64歲的基輔郊區居民加里納-加穆萊特(Galyna Gamoulets)在在戰爭頭幾個星期住在布查。她說，"那是多麼可怕的事情，我不想再回憶。她還說，現在烏克蘭有了"武器、援助和（其）軍隊"，她現在"平靜了"。

她補充說，但是，"我丈夫的弟弟還在戰爭中，在巴赫穆特（......），他說那裡非常艱難"。

世界聲援烏克蘭

聯合國大會周四以壓倒性多數通過一項決議，要求俄羅斯軍隊"立即"撤離烏克蘭。但也有明顯的棄權票，首先是俄羅斯的戰略盟友中國投了棄權票。

北約表示"致力於幫助烏克蘭"，七國集團將呼籲中國不要向莫斯科提供軍事援助，西方懷疑北京正在考慮繼續向前邁出這一步。

法國總統馬克龍向基輔保證法國力挺烏克蘭，德國總理朔爾茨則承諾不會讓普京"實現其帝國主義目標"。

在巴黎，埃菲爾鐵塔周四晚間亮起了烏克蘭國旗的黃藍兩色。

在倫敦，前往俄羅斯大使館遊行抗議的人們出發之前，在議員和外交官的見證下默哀一分鐘並為烏克蘭祈禱。

在柏林市中心，一輛被部分摧毀的俄羅斯坦克的殘骸被安裝在俄羅斯大使館前。