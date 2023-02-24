莫迪G20財長會議上呼籲金融機構改革，法財長希望譴責俄羅斯入侵戰爭

二十國集團財長會議/印度

20國集團財長及央行行長會議2023年2月24日在印度南部城市班加羅爾開幕。

20國集團財長及央行行長會議24日在印度南部城市班加羅爾開幕。印度總理莫迪在開幕式上呼籲對包括世界銀行在內的國際金融機構進行改革。鑒於24日是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭啟動一周年，前往班加羅爾參加會議的法國經濟部長勒梅爾當天向路透社表示，這次會議應當譴責俄羅斯的入侵行動。

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國際金融機構改革是印度希望在擔任二十輪值主席期間努力推動的重點議題。莫迪在開幕式上表示，世界對國際金融機構的信心正在消退，部分原因正是這些機構改革速度太慢。

根據法新社24日發自班加羅爾的報道，世界銀行去年10月就已經發布首份改革路線圖，希望能更好地回應發展中國家的需要，更有效地動員資金，幫助貧窮國家應對通貨膨脹、債務問題或氣候變暖等帶來地挑戰。

這次財長及各國銀行行長會議為期兩天。各方也將討論債務問題，希望就減輕最貧窮國家債務負擔達成一項共識。許多貧窮國家負債沉重，瀕臨無法償付的邊緣。而在窮國債務問題上，中國處境有些尷尬。中國近年來已經成為全球最大債權國，但多項研究機構的研究都指出，中國與很多國家的貸款合同缺乏透明，時常附加有保密條款，以及排斥主要由西方富裕國家組成的巴黎俱樂部參與的條款。該俱樂部的主要職能是協調負債國及債權國債務安排。中國不是該組織的成員。

這次會議也將討論全球大型跨國企業，尤其是網絡集團的付稅問題。

這次財長會議開幕之日，正值俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭啟動一周年。23日，聯合國193個成員國中的141國投票支持呼籲俄軍撤離烏克蘭的決議。

抵達班加羅爾出席20國集團財長及央行行長會議的法國經濟部長勒梅爾向路透社表示，這次會議應當譴責俄羅斯的入侵行動。他在一份20國集團公報中表示，應當堅持20國集團去年11月巴厘島峰會上就俄烏戰爭的表述。

20國集團巴厘島領導人峰會當時在一份聲明中，對俄羅斯的入侵行動表達“強烈遺憾”。中國當時對這項聲明沒有表達反對立場。