回顧烏戰一年 ：七個關鍵時刻

烏克蘭戰爭一周年

俄羅斯最初以為在烏克蘭會是一場“閃電戰”，但目前在烏克蘭的攻勢已經停滯。 2023 年 2 月 24 日星期五，歐洲自第二次世界大戰以來最嚴重的衝突邁進第二年，一年的戰鬥也改變了世界格局。

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2022 年 2 月 24 日：俄羅斯清晨開始入侵烏克蘭

“我做出了一項特別軍事行動的決定。”普京 (Vladimir Putin) 凌晨 4 點左右在電視上發表了這一出人意料的聲明後，開始了對鄰國烏克蘭的入侵。克里姆林宮的主人宣布目標是“烏克蘭的非軍事化和去納粹化”，並要求保證基輔永遠不會加入北約。同時威脅，西方一旦干涉，將面臨“前所未見的後果”。

普京說他正在採取行動保衛頓巴斯的盧甘斯克和頓涅茨克的分離主義“共和國”，在與烏克蘭東部的基輔進行了八年的戰爭之後，普京於2022年2月21日，剛剛宣布莫斯科正式承認頓涅茨克和盧甘斯克脫離烏克蘭為“獨立共和國”。

基輔、哈爾科夫、敖德薩、馬里烏波爾……從烏克蘭領土的一端到另一端，警報聲開始響起。

視頻： 烏克蘭危機： 如果入侵 歐盟對俄羅斯的回應和制裁

法國總統馬克龍和俄羅斯總統普京 Mikhail Klimentyev, GONZALO FUENTES SPUTNIK/AFP

來到波蘭的烏克蘭難民，攝於3月9日。 © AP 供圖

走進基輔的戰壕

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4 月 2 日：基輔地區解放並在布查發現亂葬坑

莫斯科的閃電攻勢遭到了烏克蘭軍隊的頑強抵抗。儘管俄羅斯軍隊成功地征服了基輔周圍的幾個城鎮，但首都仍在堅守。經過五周的衝突，烏克蘭聲稱，在俄羅斯軍隊 "迅速撤離 "後，整個基輔地區已經解放。克里姆林宮的部隊正在向東部和南部重新部署。

世界開始逐漸了解到這些被佔領城市的居民經歷了什麼。在基輔西北部郊區的布查鎮(Boutcha)，街道上屍橫遍野，亂葬崗里有數百名平民的屍體，有些人明顯受到了折磨，這些場面引起了對俄羅斯犯下戰爭罪的指控。

亂葬坑 AP - Rodrigo Abd

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4月21日，俄羅斯攻佔馬里烏波爾

4月21日，經過近三個月的無情圍困，克里姆林宮宣布攻克了馬里烏波爾。這是一個位於亞速海的戰略港口，烏方守軍自3月初以來一直遭到圍困和轟炸。

攻佔這座城市可以使俄羅斯能夠確保其來自被吞併的克里米亞的部隊與頓巴斯分離主義地區之間的交接。約2000名烏克蘭戰士盤踞在亞速鋼鐵廠Azovstal工廠的地下，他們一直抵抗到5月中旬才投降。據基輔稱，在此期間至少有2萬人死亡，90%的城市被破壞或摧毀。

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo, le 8 avril 2022. AP

視頻： 烏克蘭難民入境美國：這裡什麼都有，但布查和馬里烏波爾什麼都沒有了

Leonid Bondarenko © AP

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9 月 10 日：烏克蘭在哈爾科夫的反攻

到了反攻的時間。 9月初，基輔對哈爾科夫地區發動突然襲擊，奪取了該國東部的伊居烏姆、庫皮安斯克和萊曼等重要後勤節點。

烏克蘭出人意料的突破迫使俄羅斯軍隊放棄了哈爾科夫地區。哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，靠近俄羅斯邊境，從入侵的最初幾個小時就開始遭到轟炸，然後又連續數月遭受重創，最終缺從未被攻下。

Alevtina Shernina年輕時與丈夫的合影。 © AP 供圖

01:29 Жилой дом, пострадавший в результате российского обстрела, в районе Салтовка в Харькове, Украина, четверг, 22 декабря 2022 года. AP - Evgeniy Maloletka

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11 月 11 日：俄羅斯從赫爾松撤軍

在南部，8月發起的反攻旨在奪回第聶伯河西岸的重鎮赫爾松，這是在俄羅斯軍隊入侵之初落入其手中的唯一地區首府。儘管莫斯科在9月底在沒有得到國際社會承認的 "公民投票 "之後吞併了四個被佔領的烏克蘭地區--盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和紮波里季亞，但俄羅斯軍隊被迫在11月11日放棄赫爾松。

烏克蘭總統澤倫斯基總統在是社交網站TELEGRAM上寫道。“我們的人民。我們的。赫爾松”。烏克蘭國防部在 Facebook 上說：“赫爾松正在重新回到烏克蘭的控制之下，烏克蘭武裝部隊正在進入該市。”

事實上，俄羅斯的這次撤軍好幾個星期就開始了。 10 月，俄羅斯駐烏克蘭軍隊司令謝爾蓋·蘇羅維金上任後，就要求撤離赫爾松和第聶伯河西岸。自從烏克蘭的轟炸摧毀了橫跨河流的橋樑後，俄方的局勢就變得困難起來。

2022年11月12日星期六，在赫爾松市，烏克蘭人聚集在市中心，慶祝奪回他們的城市。在克里姆林宮宣布其軍隊從赫爾松撤到第聶伯河對岸後，烏克蘭各地的人們從一夜的歡呼慶祝中醒來。烏克蘭軍方表示，它正在監督該城市周圍的 "穩定措施"，以確保其安全。(AP Photo/Yevhenii Zavhorodnii) © AP - Yevhenii Zavhorodnii

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2023年1月至2月：巴赫穆特在俄羅斯的控制下

夏季發起的爭奪該國東部巴赫穆特的戰鬥是衝突開始以來最致命的一次。俄羅斯人多次宣布，他們已接近拿下巴赫穆特，但烏克蘭士兵和由準軍事團體瓦格納部隊支持的俄羅斯部隊之間的戰鬥仍在激烈進行。

2月14日，烏克蘭當局報告了該市北部的 "複雜局勢"，俄羅斯軍隊正在繼續他們的戰略，蠶食連接該市和頓巴斯其他地區的道路。

01:32 烏克蘭蘇梅地區（紅色標註） © 網絡圖片

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1月25日：向烏克蘭交付重型坦克的承諾

德國總理奧拉夫-朔爾茨在數周壓力下，終於為向烏克蘭提供豹2重型坦克開了綠燈，這一決定被莫斯科視為 "極其危險"。美國總統拜登則宣布交付31輛艾布拉姆斯M1坦克。澤倫斯基總統稱這是"走向最後勝利的重要一步"。

其他國家也做出了類似的承諾，包括波蘭、西班牙和加拿大等。但總的來說，目前離基輔要求的300輛重型坦克的目標還很遠。巴黎在上周日確認快速交付AMX-10輕型作戰坦克，但法國對是否提供重型 "勒克萊爾 "坦克仍在猶豫不決。

豹2重型坦克。 © France 24

01:20 Le prochain sommet de l'Alliance est prévu à Vilnius en juillet 2023. Les pays membres de l'Otan pourraient décider d'augmenter leurs dépenses consacrées à la défense au-delà de leur objectif actuel d'y consacrer 2% de leur produit intérieur brut (PIB) © AFP

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