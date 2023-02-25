俄烏戰爭一年美國接收27萬烏克蘭難民

俄羅斯侵烏戰爭

2023年2月1日，在美國紐約的布魯克林，烏克蘭難民參加一個招聘會。

美國國土安全部的統計數據顯示，俄烏戰爭爆發一年來，美國接收了27.1萬名烏克蘭難民，遠遠超過拜登總統早前所設定的接收10萬人的既定目標。

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據NBC與CBS新聞網報道，超過11.7萬烏克蘭難民， 是通過拜登政府的“為烏克蘭團結”（Uniting for Ukraine）計畫接收的，另外大約15萬人通過傳統移民和難民計畫，或者在“為烏克蘭團結”計畫設立之前自美墨邊境進入美國。

在俄烏戰爭爆發兩個月後，拜登政府於去年4月末宣布啟動“為烏克蘭團結”計畫，允許美國人擔保烏克蘭人來美，並為他們提供財務支持。該計畫受到廣泛關注。截至23年2月21日，美國公民及移民服務局(USCIS)共收到21萬6210份申請，擔保人來自全美50個州的9766個郵政編碼區以及哥倫比亞特區和波多黎各。

“為烏克蘭團結”計畫前所未有，它允許成千上萬美國人通過免費網上系統，為不限數量的烏克蘭難民申請提供便利。與大多數移民系統不同，通過該計畫提出的申請往往在數周甚至數日內就獲得批准，該計畫已經成為拜登政府支持烏克蘭的主要象徵之一。

在不到一年的時間裡，“為烏克蘭團結”已成為美國歷史上最大的私人難民擔保計畫，雖然該計畫受益人無法像傳統難民一樣有獲得成為美國永久居民的機會，但他們可以在美國生活和工作兩年。

許多擔保人是烏克蘭僑民，他們為自己家人或朋友提供援助，但也有大批與烏克蘭沒有聯繫的民眾，自發幫助素不相識的烏克蘭人。

位於華盛頓特區的Welcome.US組織，通過網上平台已幫助1500名烏克蘭人找到了擔保人。在北加州一所社區大學擔任校長的奧克斯福德（Mary-Catherine Oxford）去年通過Welcome.US平台與一位名叫安娜的烏克蘭母親建立聯繫，並擔保後者和她12歲的女兒來美。去年8月31日，安娜母女抵達美國。安娜現在在一家零售店兼職，女兒則在中學讀書。

國土安全部發言人表示，“我們承諾支持在美烏克蘭人，將繼續為逃離戰火的烏克蘭人尋找其他獲得人道援助和保護的機會”。