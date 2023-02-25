北約秘書長：中國向俄軍提供武器將是“非常大的錯誤”

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格2月24日周五公開警告北京不要向俄羅斯輸送武器。他強調稱，“支持一場侵略戰爭，違反了國際法和《聯合國憲章》"。

廣告 繼續瀏覽後續

據政客（Politico）報道，斯托爾滕貝格在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際在愛沙尼亞首都塔林舉行的新聞發布會上說："關於中國向俄羅斯提供軍事支持的問題，我們還沒有看到任何實際的致命性武器的援助。但"我們看到的是，中國可能正在計畫和考慮向俄羅斯提供軍事援助的跡象和指示"。“最近美國情報顯示可能發生這樣的情況”。

斯托爾滕貝格警告說，中國若向莫斯科提供致命援助，那將是一個"非常大的錯誤--非常嚴重"。

他指出，"中國不應該這樣做，因為這將是支持一場非法的侵略戰爭，違反了國際法和《聯合國憲章》。" 他並說，“美國和其他盟國也已明確地傳達了這種情況不應該發生”。

在與愛沙尼亞總理卡亞-卡拉斯和歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩一起發言時，斯托爾滕貝格說，歐盟正在密切關注中國的活動。

對中國2月24日發布的關於"政治解決烏克蘭危機"的12點立場文件，北約秘書長斯托爾滕貝格和歐盟委員會主席馮德萊恩都表示懷疑。

斯托爾滕貝格說，北京"沒有多少可信度，因為他們沒有能夠譴責對烏克蘭的非法入侵"。他指出，就在俄軍入侵烏克蘭的前幾天，中國國家主席習近平和俄羅斯總統弗拉基米爾-普京簽署了一項關於"無上限夥伴關係"的協議。

同時，歐盟委員會主席馮德萊恩指出，中國發布的12點提議"不是一個和平計畫，而是他們與莫斯科的共同原則"。

馮德萊恩說，"我們當然會審視這些原則，不過，我們會在中國已經站隊的背景下審視它們。"

斯托爾滕貝格和馮德萊恩24日前往塔林，紀念愛沙尼亞的獨立日，並在俄羅斯開始全面入侵烏克蘭一周年之際，向歐洲東部側翼表示支持。

訪問期間，愛沙尼亞總理卡拉斯（正為3月5日的議會選舉做準備）重申推動歐盟為烏克蘭聯合採購武器的要求。據政客Politico這個報道說，歐洲和平基金最近關於聯合採購彈藥的機制在談話中一直在出現。

馮德萊恩說，"我們將轉向聯合採購，為烏克蘭提供緊急軍事物資"。不過她沒有提供關於採購機制的進一步細節。她還補充說，"同樣重要的是與我們的國防工業合作，加大生產力度"。