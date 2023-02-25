拜登:中國若向俄羅斯發送武器美國會"做出回應"

美國/中國/俄羅斯/烏克蘭

在接受美國廣播公司(ABCnews)獨家採訪時，美國總統喬-拜登周五表示，如果中國向俄羅斯提供致命性武器攻擊烏克蘭，美國"會做出回應"。拜登還提到去年夏天G20峰會期間他對習近平說的話。

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拜登在俄羅斯入侵開始一年後在白宮告訴美國廣播公司的大衛-穆爾說，他不預計中國向俄羅斯提供武器裝備的重大舉措"，儘管美國政府官員警告說中國可能正在考慮實施這一舉措。

當大衛-穆爾追問拜登，中國未來向俄羅斯提供武器是否會越界時，拜登回答道，美國"會做出回應"，他提到其他國家在支持俄羅斯後受到的制裁。

拜登還詳細介紹了去年夏天（G20峰會）他與中國國家主席習近平的一次直接對話。在那次對話中，他警告習近平如果援助俄羅斯將引發的經濟後果。

拜登說，“我提到了600家美國公司是如何離開俄羅斯的”，“從麥當勞到埃克森的全面離開”。拜登補充說，我告訴習近平，"如果你通過支持正在發生的暴行來實施同樣的暴行，那麼"你可能面臨同樣的後果"。

近日，美國情報系統傳出消息顯示，俄羅斯正就獲得自毀攻擊性無人機與中國談判。據德國《明鏡》2月24日透露，談判在俄羅斯軍方正與中國無人機製造商西安冰果智能航空科技有限公司（Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ）之間進行。談判的內容包括中方在4月份先向俄軍交付首批100架ZT-180型無人機，同時協助俄羅斯自行生產這款自殺式無人機，每個月生產100架。該消息引述軍事專家指出，ZT-180型無人機能夠攜帶“35至50公斤的彈頭”。