梅德韋傑夫：俄羅斯已準備好將邊界推至波蘭

俄羅斯/烏克蘭/波蘭

2022年5月9日，俄羅斯前總統，現任國家安全委員會副主席梅德韋傑夫在俄羅斯莫斯科市中心的紅場參加勝利日閱兵，左邊坐着的是俄羅斯東正教大牧首基里爾。

昨天2月24日在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭一周年之際，俄羅斯前總統、俄羅斯安全委員會二號人物德米特里-梅德韋傑夫發誓稱，俄羅斯已準備好將國境線一直推進到波蘭邊境地區。

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梅德韋傑夫2月24日誓言俄羅斯將取得"勝利"，並稱"必須將威脅我國的邊界儘可能地推後，即使是推到波蘭的邊界"。

他在電報群發布的一條信息補充說，"我們將取得勝利。我們都希望它能儘快發生。這一天將會到來"。

梅德韋傑夫的上述說法被認為是俄羅斯意圖吞占烏克蘭全部領土，而這似乎也是莫斯科攻打烏克蘭的最初目標。但當時俄軍的攻勢在基輔城門前被挫敗，並遭受了一次又一次挫折，俄羅斯軍隊現在將重點放在烏克蘭東部和南部。

“將新納粹化為灰燼”

據法國盧森堡電台說，在周五的信息中，梅德韋傑夫再次稱烏克蘭政府為"新納粹"，指控其對烏克蘭境內講俄語的人進行"種族滅絕"，而這個毫無根據的指控成為了克里姆林宮攻擊其鄰國烏克蘭的借口。

梅德韋傑夫在周五的發言中說：新納粹主義必須“化為灰燼”。"這樣我們以後就不會浪費時間在俄羅斯森林中追捕其團夥的殘餘分子（......）”。

雖然不清楚他的話是否代表普京的立場，但梅德韋傑夫周五也談到了他所說的俄羅斯"勝利"後將進行的"談判"。

他說，這些談判將是"困難和緊張的"。他稱，烏克蘭方面的決定將是"從大洋彼岸，由那些向基輔運送武器並向其送錢以維持烏克蘭經濟或其剩餘部分的人作出的"。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫告訴俄羅斯機構，弗拉基米爾-普京不打算在周五向全國發表講話，以紀念他對烏克蘭發動進攻一周年。

與普京玩二人轉

德米特里-梅德韋傑夫與弗拉基米爾-普京的關係非同尋常。2008年，為了規避當時俄羅斯的憲法禁止總統任期連續兩屆，他們玩了一場“二人轉”，互相交換總統和總理的位置。

梅德韋傑夫曾是俄羅斯政權內部一個自由派人物，現在成為對烏克蘭進攻的最堅定的支持者之一，不斷發出大量對基輔及其西方盟友的尖銳言論。他指責西方"敵人"想要"儘可能削弱俄羅斯，讓我們長期流血。因此，他們對結束衝突不感興趣"。