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荷蘭駐中國大使：當你看到鄰居在街上被攻擊時會去幫助

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荷蘭駐華大使賀偉民（Wim Geerts）2023年2月24日說：去年前往烏克蘭的國際刑事法院法醫調查組的一名成員參與了對這六具屍體的檢查。
荷蘭駐華大使賀偉民（Wim Geerts）2023年2月24日說：去年前往烏克蘭的國際刑事法院法醫調查組的一名成員參與了對這六具屍體的檢查。 © Royal Netherlands Marechaussee
作者： 網絡文摘
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俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，荷蘭王國駐中華人民共和國大使賀偉民（Wim Geerts）在netherlandsandyou網站對援助烏克蘭闡述他的看法：“這其實都歸結為一個基本的道德問題。當你看到你的鄰居在街上被攻擊時，你會去幫助他，不會把受害者的手綁在身後，讓攻擊者對他為所欲為”。

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以下是荷蘭駐中國大使賀偉民（Wim Geerts）文章的中文版：

六口臨時棺材，其中一口棺材比嬰兒的大小大不了多少。去年前往烏克蘭的國際刑事法院（ICC）法醫調查小組的一名成員參加了對這六具屍體的調查，他說：“這是我們人類一致同意的一種更高的道德標準：我們不這樣做，我們不攻擊平民，我們不會向他們扔炸彈。如果你決定那樣做，你將被追究責任。”

人類的歷史就是一場接一場的戰爭。這也是一部有罪不罰和痛苦的歷史。但是，在我們所有人都受到法律保護的普遍信念的指引下，防止戰爭和結束有罪不罰現象的決心也日益增強。

去年3月，在回應俄羅斯對烏克蘭的全面非法入侵時，我們看到了這種決心。141個聯合國會員國以壓倒性多數投票贊成一項決議，譴責俄羅斯所謂的“特別軍事行動”，“最強烈地譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵略”，並“要求俄羅斯聯邦立即停止對烏克蘭使用武力”。我們在去年10月12日也看到了這一點，當時，在聯合國大會上，143個會員國投票贊成譴責俄羅斯對烏克蘭的吞併企圖的決議。這明確表示，世界上絕大多數國家都能明辨是非。

自俄羅斯開始全面入侵烏克蘭以來，已經過去了一年。俄羅斯軍隊和炸彈仍然在烏克蘭造成嚴重破壞。每天都有新的臨時棺材被生產出來，裡面裝着無辜的烏克蘭人殘缺不全的屍體，其中許多是兒童。我們得阻止這一切。

如果要採納一些評論家的觀點，歐洲國家應該停止向烏克蘭提供武器、停止對俄羅斯實施制裁等拱火澆油的行為。但是，如果烏克蘭不再獲得自衛的裝備，俄羅斯軍隊會撤退嗎？如果我們取消對俄羅斯的制裁，俄羅斯會把非法佔領的地區還給烏克蘭嗎？當然不會。

這樣的建議是出於政治動機，掩蓋俄羅斯的罪行，轉而指責“美西方”。這可能會愚弄一些人，但烏克蘭人明白一個基本事實，即謀殺他們同胞的責任在於拿着槍和扣動扳機的人。

此外，這些建議對烏克蘭毫無幫助。想象一下：如果在俄羅斯導彈襲擊後，你不得不從廢墟中拖出你孩子的屍體，你是想聽到外國政治家聲稱這都是北約的錯？還是你更期望他們能夠送來反擊的軍事裝備？

這其實都歸結為一個基本的道德問題。當你看到你的鄰居在街上被攻擊時，你會去幫助他。你不會把受害者的手綁在身後，讓攻擊者對他為所欲為。

歐洲並沒有因為支持烏克蘭而延長戰爭。俄羅斯拒絕結束其非法入侵才是延長戰爭的原因。俄羅斯選擇撤退不應該被視為失敗，也不應該被視為羞辱。它表示俄羅斯回歸理性，是對國際法和聯合國憲章的尊重。

烏克蘭總統澤連斯基提出了一個非常具體和實質性的和平公式。我們支持在尊重烏克蘭在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整以及其固有自衛權的基礎上實現公正和平的倡議。我們支持在烏克蘭實現符合《聯合國憲章》的全面、公正和持久和平的外交努力。

自第二次世界大戰以來，面對俄羅斯的侵略，歐洲從未像今天這樣感到威脅——這是一個來自核大國和聯合國安理會常任理事國的侵略行為。但自歐盟成立以來，它也從未像現在這樣團結。我們的政府和我們的公民堅信，支持烏克蘭是正確的選擇。

我可以自豪地說，俄羅斯全面侵略開始一年以來，荷蘭已經提供了180億元人民幣來支持烏克蘭自衛、解決人道主義狀況、促進烏克蘭重建、安置烏克蘭難民，並打擊有罪不罰的現象。歐盟及其成員國累計為烏克蘭及其人民提供了至少4920億人民幣的支持。中國政府提供了3500萬人民幣的援助，並表示將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

今天，我們紀念一件很悲傷的事實——俄羅斯對烏克蘭發動的災害性、無端和非法侵略戰爭已經一年了。但請允許我以樂觀的態度結束：我相信，今年，如果我們團結一致支持烏克蘭，我們將取得成功，正義最終將獲勝。

作者：荷蘭王國駐中華人民共和國大使賀偉民（Wim Geerts）

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