荷蘭駐中國大使：當你看到鄰居在街上被攻擊時會去幫助

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俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，荷蘭王國駐中華人民共和國大使賀偉民（Wim Geerts）在netherlandsandyou網站對援助烏克蘭闡述他的看法：“這其實都歸結為一個基本的道德問題。當你看到你的鄰居在街上被攻擊時，你會去幫助他，不會把受害者的手綁在身後，讓攻擊者對他為所欲為”。

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以下是荷蘭駐中國大使賀偉民（Wim Geerts）文章的中文版：

六口臨時棺材，其中一口棺材比嬰兒的大小大不了多少。去年前往烏克蘭的國際刑事法院（ICC）法醫調查小組的一名成員參加了對這六具屍體的調查，他說：“這是我們人類一致同意的一種更高的道德標準：我們不這樣做，我們不攻擊平民，我們不會向他們扔炸彈。如果你決定那樣做，你將被追究責任。”

人類的歷史就是一場接一場的戰爭。這也是一部有罪不罰和痛苦的歷史。但是，在我們所有人都受到法律保護的普遍信念的指引下，防止戰爭和結束有罪不罰現象的決心也日益增強。

去年3月，在回應俄羅斯對烏克蘭的全面非法入侵時，我們看到了這種決心。141個聯合國會員國以壓倒性多數投票贊成一項決議，譴責俄羅斯所謂的“特別軍事行動”，“最強烈地譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵略”，並“要求俄羅斯聯邦立即停止對烏克蘭使用武力”。我們在去年10月12日也看到了這一點，當時，在聯合國大會上，143個會員國投票贊成譴責俄羅斯對烏克蘭的吞併企圖的決議。這明確表示，世界上絕大多數國家都能明辨是非。

自俄羅斯開始全面入侵烏克蘭以來，已經過去了一年。俄羅斯軍隊和炸彈仍然在烏克蘭造成嚴重破壞。每天都有新的臨時棺材被生產出來，裡面裝着無辜的烏克蘭人殘缺不全的屍體，其中許多是兒童。我們得阻止這一切。

如果要採納一些評論家的觀點，歐洲國家應該停止向烏克蘭提供武器、停止對俄羅斯實施制裁等拱火澆油的行為。但是，如果烏克蘭不再獲得自衛的裝備，俄羅斯軍隊會撤退嗎？如果我們取消對俄羅斯的制裁，俄羅斯會把非法佔領的地區還給烏克蘭嗎？當然不會。

這樣的建議是出於政治動機，掩蓋俄羅斯的罪行，轉而指責“美西方”。這可能會愚弄一些人，但烏克蘭人明白一個基本事實，即謀殺他們同胞的責任在於拿着槍和扣動扳機的人。

此外，這些建議對烏克蘭毫無幫助。想象一下：如果在俄羅斯導彈襲擊後，你不得不從廢墟中拖出你孩子的屍體，你是想聽到外國政治家聲稱這都是北約的錯？還是你更期望他們能夠送來反擊的軍事裝備？

這其實都歸結為一個基本的道德問題。當你看到你的鄰居在街上被攻擊時，你會去幫助他。你不會把受害者的手綁在身後，讓攻擊者對他為所欲為。

歐洲並沒有因為支持烏克蘭而延長戰爭。俄羅斯拒絕結束其非法入侵才是延長戰爭的原因。俄羅斯選擇撤退不應該被視為失敗，也不應該被視為羞辱。它表示俄羅斯回歸理性，是對國際法和聯合國憲章的尊重。

烏克蘭總統澤連斯基提出了一個非常具體和實質性的和平公式。我們支持在尊重烏克蘭在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整以及其固有自衛權的基礎上實現公正和平的倡議。我們支持在烏克蘭實現符合《聯合國憲章》的全面、公正和持久和平的外交努力。

自第二次世界大戰以來，面對俄羅斯的侵略，歐洲從未像今天這樣感到威脅——這是一個來自核大國和聯合國安理會常任理事國的侵略行為。但自歐盟成立以來，它也從未像現在這樣團結。我們的政府和我們的公民堅信，支持烏克蘭是正確的選擇。

我可以自豪地說，俄羅斯全面侵略開始一年以來，荷蘭已經提供了180億元人民幣來支持烏克蘭自衛、解決人道主義狀況、促進烏克蘭重建、安置烏克蘭難民，並打擊有罪不罰的現象。歐盟及其成員國累計為烏克蘭及其人民提供了至少4920億人民幣的支持。中國政府提供了3500萬人民幣的援助，並表示將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

今天，我們紀念一件很悲傷的事實——俄羅斯對烏克蘭發動的災害性、無端和非法侵略戰爭已經一年了。但請允許我以樂觀的態度結束：我相信，今年，如果我們團結一致支持烏克蘭，我們將取得成功，正義最終將獲勝。

作者：荷蘭王國駐中華人民共和國大使賀偉民（Wim Geerts）