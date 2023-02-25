馬克龍宣布4月初訪中國籲北京施壓莫斯科結束侵略戰爭

法國/中國

法國總統馬克龍在巴黎農展會上宣布將於4月初訪問中國（他身後是農業部長馬克-費斯諾）2023年2月25日

法國總統馬克龍今天周六在巴黎農展會宣布，他將"在4月初"訪問中國，並將呼籲北京"幫助我們向俄羅斯施加壓力"，以"停止侵略"，"建設和平"。

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在中國發表12點文件呼籲和平談判"政治解決"俄烏戰爭的第二天，法國總統馬克龍在訪問巴黎農業沙龍間隙宣布他今年4月初將訪問中國。

馬克龍解釋說，和平"隻有在俄羅斯停止侵略、撤軍、尊重烏克蘭的領土主權和烏克蘭人民的情況下才有可能實現"。

馬克龍總統表示歡迎中國參與和平的努力，並呼籲北京："不要向俄羅斯提供任何武器"，並“幫助我們向俄羅斯施加壓力”，使莫斯科明確以“永不使用化學武器與核武器，並停止這種侵略行為”作為談判的前提條件。

幾周以來，北京作為莫斯科的盟友，一直尋求在俄烏衝突中發揮調解作用。法新社注意到，在俄羅斯入侵烏克蘭一年後，在普京揮舞核武威脅的情況下，北京發表的12點文件中，明確反對了使用任何核武器。

不過，北京在其公布的12點文件中完全混淆“侵略者”和“被侵略者”，並在2月24日聯合國大會141國支持“要求俄羅斯立即從烏克蘭撤軍”的決議時投了棄權票。此舉被歐盟認為是違反聯合國憲章和國際法的立場。

而中共最高外交官王毅2月21在莫斯科在此重申了中俄關係堅如磐石無上限的立場，令世界並不看好中國在俄烏之間的調節有公正性。