中國駐歐盟大使：歐盟領導人或在今年中期訪中國

歐盟/中國

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾（左）和歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩在歐盟峰會期間的新聞發布會後2023年2月10日布魯塞爾。

中國駐歐盟大使說，歐盟領導人可能在2023年中期之前訪問中國。該大使還稱，歐盟在烏克蘭問題上對中國的憤怒是“不理智”的。

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據路透社2月26日引述中國《環球時報》消息，中國駐歐盟大使傅聰表示，歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩和歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾可能在2023年的上半年之前訪問中國。

傅聰在接受採訪時說，這兩位歐盟高官的訪問準備工作正在進行中，並說，歐盟和中國之間的"頻繁高層互訪"有望很快開始。

路透社說，歐洲外交官批評中國拒絕將烏克蘭戰爭稱為“入侵”，並拒絕要求俄羅斯從烏克蘭領土上撤軍。

傅聰說，歐盟在烏克蘭問題上對中國的“憤怒”是"相當不理智的"，而且北京不希望這個問題影響到中國與歐盟的關係的發展。

據Politico消息，歐盟委員會主席馮德萊恩2月24日與北約秘書長斯托爾滕貝格訪問愛沙尼亞時對中國發布的關於"政治解決烏克蘭危機"的12點立場文件表示了懷疑。她指出，中國發布的12點提議"不是一個和平計畫，而是他們與莫斯科的共同原則"。她並說，"我們當然會審視這些原則，不過，我們會在中國已經站隊的背景下審視它們"。