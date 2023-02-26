土耳其調查豆腐渣建築鎖定600人 超5萬人在地震中遇難

土耳其調查豆腐渣

土耳其2月6日大地震過去20天，遇難人數已經超過5萬。面對民眾對豆腐渣建築的憤怒，土耳其司法當局26日宣布正在擴大對建築領域的調查範圍。

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土耳其司法部長博茲達格（Bekir Bozdag）周六表示，土耳其當局迄今已逮捕了184名涉嫌對2月6日地震中建築物倒塌負責的人，調查範圍正在擴大。

這次大地震以及隨後發生劇烈餘震造成的死亡人數目前僅在土耳其就有4萬4千128人。如果包括鄰國敘利亞，這一數字上升到5萬多人。

土耳其有超過16萬棟建築和52萬套公寓被摧毀或嚴重損壞。這場災難是該國近期歷史上最嚴重的一次。

許多土耳其人對建築或房地產開發部門的腐敗以及糟糕的城市規畫表示憤怒。

已執政20年的總統埃爾多安因對地震救援緩慢而備受批評。仍尋求在6月連任的他面臨考驗，承諾將在法庭上追究責任。

調查鎖定600多人

周六，在土耳其東南部的迪亞巴克爾（Diyarbakir）舉行的新聞發布會上，該國司法部長博茲達格說，與倒塌建築有關的調查已經鎖定600多人。

他還說，在被逮捕和拘留的人中，有79名建築分包商，74名對建築物負有法律責任的人，13名建築物業主和18名對建築物進行改建的人。

據土耳其災害管理部門表示，將近200萬人因這場災難無家可歸，他們被安置在帳篷、集裝箱房屋和其他設施中。

該部門還說，超過33.5萬頂帳篷已在震區搭建起來，130個地點正在建設集裝箱安置點，近53萬民眾已從災區撤離。