尼日利亞總統大選計票進行時 防舞弊選民出奇招

尼日利亞/總統選舉

尼日利亞2月25日總統選舉的計票工作26日仍在進行，這次選舉在年輕人中激起巨大希望，其中一些人通宵達旦地"保護"自己的選票，成群結隊的選民在夜裡用智能手機拍攝計票實況，還有選民要求銷毀未用選票...

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據法新社今天2月26日發自拉各斯的報道，今天周日上午，尼日利亞的計票工作仍在繼續，在昨天周六的投票中，有三位熱門人選得票不相上下。

昨天尼日利亞超過8千700萬選民被呼籲去投票，要從18名候選人中選擇一人出任下屆總統，被選之人將承擔扭轉這個非洲人口最多國家困局的艱難使命：低迷的經濟、武裝團體和土匪的經常暴力，人口的普遍貧困。

在拉各斯，27歲的機械師迪格博霍（Orubibi Digboho）說：“我們今天早上很高興，因為我們目睹了尼日利亞有史以來最和平的選舉之一”。

法新社說，儘管發生了一些安全事件和後勤方面的麻煩，但投票總體上確實是和平的。

手機拍攝實況

不過，各投票站的電子傳輸和公布結果似乎花了很長時間，加劇了對操縱選票的擔憂，而該國以往的選舉都因被指責為“欺詐”而受到影響。

前一天晚上，在拉各斯（西南部）的一些投票站，成群結隊的選民在夜裡用智能手機拍攝計票的實況，與選舉官員一起大聲數着選票，充滿了節日氣氛。在該國另一端的卡諾（北部），也出現了同樣的場景。

在哈科特港（東南部），選民在計票結束後仍然要求銷毀未使用過的選票：“我們要保護我們的選票”。38歲的數據分析師羅伯特-伊霍馬（Robert Ihuoma）自豪地說，他是與疲憊不堪的選舉官員同時離開的。

可能有第二輪

三位熱門人選分別是：61歲的阿南布拉州的前州長，基督徒彼得-奧比（Peter Obi）；70歲，代表布哈里總統的大會黨出馬競選的博拉-蒂努布（Bola Tinubu,）；76歲的前副總統、反對黨人民民主黨（1999年至2015年執政）的阿提庫-阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）。

在第一輪中當選的條件是：獲勝者除了獲得多數選票外，還須在聯邦36個州中的三分之二加上聯邦首都阿布賈地區獲得至少25%的選票。如果沒有，應在21天內舉行第二輪投票。