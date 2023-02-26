普京：俄羅斯必須要考慮北約的核能力 武器援烏即意味參與衝突

俄羅斯，北約

俄羅斯總統普京在周日（2月26日）播出一個電視採訪中說，俄羅斯必須要考慮到北約的核能力，並指北約向基輔提供武器即意味着參與了烏克蘭衝突。

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普京在接受俄羅斯國營電視頻道“俄羅斯-1“採訪中說，"當所有主要的北約國家都宣稱他們的主要目標是造成我們的戰略失敗，使我們的人民像他們所說的那樣遭受痛苦。在此情況下，我們怎麼能無視他們的核能力？”

綜合法新社和路透社報道，普京在採訪中指責西方是烏克蘭所犯 "罪行 "的間接幫兇，並說，北約向基輔提供武器，即意味着參與衝突。

他說， "他們正在向烏克蘭運送價值數百億美元的武器。這確實是參與，""這意味着他們正在參與，儘管是間接地，但是參與了基輔政權的罪行。”

普京說，"（西方）只有一個目標，就是摧毀前蘇聯及其主要部分--俄羅斯聯邦”，他在上周四俄烏戰爭一周年前夕舉行的愛國主義音樂會上曾就此補充說："只有到那時，西方也許才會接受我們加入所謂的文明國家大家庭，但是要分離的，各個成員都要分離”。

在採訪中，普京還再次重申了他對建立一個多極世界的呼籲。他說， "我們反對什麼呢？我們反對的正在這個新世界只為一個國家，即美國的利益而建立。西方在蘇聯解體後試圖按自己的想法重構世界，導致了這種情況，我們被迫做出反應"。