沙利文:中國若向俄提供致命武器打擊烏克蘭將面臨“真正代價”

美國/中國/俄羅斯/烏克蘭

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2月26日誓言稱，中國如果繼續在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供致命武器，將會付出“真正代價” 。

廣告 繼續瀏覽後續

沙利文周日2月26日在CNN的“國情咨文”節目中對節目主持人巴什（Dana Bash） 說：“實際上，從我們的角度來看，這場戰爭給北京帶來了真正的複雜情況”。“北京將不得不就如何進行以及是否提供軍事援助做出決定”。“但是，如果沿着這條路走下去，中國將付出真正代價”。“我認為，中國領導人在做出決定時正在權衡這一點”。

他補充說，在與中國的外交對話中，美國並不“僅僅直接威脅。我們只是闡述利害關係和後果，以及事情將如何發展。這是在閉門情況下，明確而具體地進行的。”

沙利文的評論是在烏克蘭戰爭的關鍵時刻發表的。三位熟悉情報的消息人士告訴美國有線電視新聞網，美國掌握的情報表明，中國政府正在考慮向俄羅斯提供用於戰爭的無人機和彈藥。

炮彈

據《華盛頓郵報》引述美國官員們報道稱，中國正考慮向俄羅斯提供的援助包括122毫米和152毫米炮彈，俄軍前線這些炮彈的供應量正在減少。

該消息還說，俄羅斯和烏克蘭都在四處尋找更多的軍火。莫斯科呼籲朝鮮和伊朗重新供應122毫米和152毫米炮彈，中國也使用這兩種炮彈。西方盟國正試圖為烏克蘭的蘇聯時代的榴彈炮採購更多的152毫米炮彈，並試圖為他們自戰爭開始以來供應給烏克蘭的大炮生產更多符合北約標準的155毫米炮彈。

CNN引述消息人士稱，北京似乎尚未做出最終決定，因為俄羅斯和中國正在就設備的價格和產品範圍進行談判。

熟悉情報的消息人士稱，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯一再要求中國提供無人機和彈藥，過去幾個月，中國領導層一直在積極討論是否向俄羅斯提供致命武器援助。

周日，當被問及美國是否會在一年後繼續以目前的水平支持烏克蘭時，沙利文說：“我可以坦率地說，戰爭是不可預測的”。 “一年前，當時在幾天之內，我們都在為基輔的淪陷做準備。但在一年後，喬·拜登在基輔與澤連斯基總統站在一起，宣布基輔站穩了腳跟。”

沙利文還重申了拜登周五的講話，即美國政府"暫時"排除了向烏克蘭提供F-16戰鬥機。

沙利文說：“F-16戰機是以後的問題”。“現階段的戰爭需要坦克、步兵戰車、裝甲運兵車、大炮、戰術防空系統，以便烏克蘭戰士能夠奪回目前被俄軍佔領的領土”。

2月26日星期天，也是俄羅斯佔領烏克蘭領土克里米亞九周年。美國國務院周日重申"克里米亞是烏克蘭領土"。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在一份聲明中說，美國沒有也永遠不會承認俄羅斯所謂的對該半島的吞併。他稱，俄羅斯2014年對克里米亞的奪取明顯違反了國際法以及烏克蘭的主權和領土完整。

然而，沙利文先生不想說拜登政府是否會支持烏克蘭決定以奪回克里米亞做為其最終勝利。

他對CNN記者巴什說，在這場戰爭和解決這場戰爭的背景下，克里米亞最終會發生什麼，是在美國支持下的烏克蘭人自己需要決定的事情。