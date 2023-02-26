美國中情局：中國有可能援俄致命武器 習近平尚未決定攻台

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美國中情局長伯恩斯證實，中國有可能在俄烏戰爭中向俄軍提供致命武器，但未作出決定。伯恩斯在訪談中還提到習近平目前尚未決定攻台，他去基輔的秘密旅行，以及與俄羅斯間諜頭目會面...

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美國中情局長伯恩斯(Burns)2月24日在接受哥倫比亞廣播公司新聞（CBSnews）獨家採訪時證實，中國有可能在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中向其提供致命援助。

伯恩斯周五對《面對國家》節目主持人瑪格麗特-布倫南說，"我們相信，中國領導人正在考慮向俄軍提供致命裝備"。

他補充說，但是我們沒有看到中國已經做出最後的決定，也沒有看到實際運送致命設備的證據。而這就是為什麼我認為，布林肯國務卿和（拜登）總統認為，必須非常清楚地說明這樣做的後果是什麼。

布倫南問，是否為了阻止中國做出向俄羅斯轉讓致命武器的決定，美國政府才分享中情局的這些情報。伯恩斯確認是這樣，並補充說：我認為，布林肯國務卿和（拜登）總統認為，必須非常清楚地向中國說明這樣做的後果"。對於習近平來說，"這將是一個非常冒險和不明智的賭注"。

當被問及中央情報局是否知道習近平的立場時，伯恩斯表示，中國人也在努力權衡後果。美國向中國表達了對中國向俄羅斯提供致命裝備的關切，並試圖讓中國人明白，"到時他們會遇到一些相當嚴重的後果”。

伯恩斯稱，“俄羅斯對烏克蘭的入侵，以及隨之而來的全球反應，一直是習近平特別關注的。沒有哪個外國領導人比習近平更仔細地觀察普京在烏克蘭的經歷和戰爭的演變。他還說，“在許多方面，習近平已被他所看到的情況弄得心神不寧並且變得清醒了”。

台灣

伯恩斯表示，上個月，台灣駐美國最高特使說，台灣正從俄羅斯的入侵中吸取重要教訓。中情局認為，習近平尚未就是否入侵台灣作出決定。

伯恩斯說，我認為，我們需要非常認真地對待習近平在最終控制台灣方面的野心。然而，在我們看來，這並不意味着軍事衝突是不可避免的"。"我認為我們的判斷至少是，習主席和他的軍事領導層今天對他們是否能完成這一入侵還有疑慮。"

烏克蘭情報

拜登總統多次派遣會說俄語、曾任駐俄羅斯大使的伯恩斯與普京和烏克蘭總統沃洛季米爾-澤連斯基會面，並與俄羅斯最高間諜頭目秘密交談。他向布倫南描述了他在俄羅斯入侵的前幾天去基輔的一次秘密旅行。

伯恩斯說："拜登總統要求我去基輔，向澤連斯基總統介紹我們掌握的最新情報，這些情報表明，弗拉基米爾-普京正在計畫從白俄羅斯邊境進行閃電式打擊，在幾天內奪取基輔。"我認為，澤連斯基總統明白這其中的利害關係和他所面對的情況。"

伯恩斯說：我們的烏克蘭情報夥伴也對即將發生的事情有良好情報。而我確實認為，在這種情況下，我們能夠向澤連斯基總統提供的情報的作用不僅是在那次旅行中，而且在整個戰爭過程中，都幫助他以如此大的勇氣和堅韌來保衛他的國家。而且我認為我們的情報在早期，在戰爭開始之前就做出了貢獻。

秘密訪俄

三個月前，拜登先生派伯恩斯去會見俄羅斯總統謝爾蓋-納里什金（Sergey Naryshkin），並發出了不要使用核武器的警告。伯恩斯將這次會晤描述為"相當令人沮喪"。

伯恩斯說，納里什金先生方面有一種非常挑釁的態度。一種自大和狂妄的感覺"。"我認為，這種感覺反映了普京自己的觀點，反映了今天他自己的信念，即他可以讓時間為他工作，他相信他可以磨掉烏克蘭人，可以磨掉我們的歐洲盟友，認為政治疲勞最終會出現。