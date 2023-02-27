古特雷斯：俄羅斯入侵烏克蘭引發了當今最大規模的侵犯人權行為

聯合國/俄羅斯/烏克蘭

聯合國人權理事會第52屆會議於2月27日至4月4日在瑞士日內瓦舉行。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）周一在大會開幕式上致辭表示，“俄羅斯對烏克蘭的入侵引發了我們當今所處的最大規模的侵犯人權行為”。古特雷斯呼籲：“這是一個站在歷史正確一邊的時刻。這是一個堅決維護世界各地每個人的人權的時刻。”

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2023年是《世界人權宣言》通過75周年。古特雷斯當天在講話中表示：“《世界人權宣言》是在75年前通過的。該宣言首次描述了適用於每個人、每個地方、每時每刻的應享權利。作為世界上翻譯最多的文件，其英文版本只有1300字。但所有的人類生命都包含其中。《世界人權宣言》規定了生命、自由和安全的權利；法律面前人人平等的權利；言論自由的權利；尋求庇護的權利；工作、保健和受教育的權利等等。”

古特雷斯說：“但在我們紀念其75周年之際，《世界人權宣言》正受到來自各方的攻擊。俄羅斯對烏克蘭的入侵引發了我們當今最大規模的侵犯人權行為。它釋放了廣泛的死亡、破壞和流離失所。對平民和民用基礎設施的攻擊造成了許多傷亡和可怕的痛苦。聯合國人權事務高級專員辦事處記錄了數十起與衝突有關的針對男子、婦女和女孩的性暴力案件。而且還記錄了對戰俘的嚴重違反國際人道主義和人權法的行為，以及數百起強迫失蹤和任意拘留平民的案件。”

古特雷斯說：“不幸的是，本應成為我們共同藍圖的《世界人權宣言》常常被誤用和濫用。它被利用來謀取政治利益；它被忽視——往往是被同樣的人忽視。一些國家的政府對它進行削足適履。其他人則使用破壞球（破壞《世界人權宣言》）。今天，公眾對人權的漠視和私人對人權的蔑視是一個警鐘。這是一個站在歷史正確一邊的時刻。這是一個堅決維護世界各地每個人的人權的時刻。”

古特雷斯呼籲：“我們必須重振《世界人權宣言》，確保其全面實施，以面對現在和未來的新挑戰。我三年前在這個會議廳發起的‘人權行動呼籲’就是一個藍圖。人權不是一種奢侈品，在我們找到解決世界上其他問題的辦法之前，可以不加考慮。它們是世界上許多其他問題的解決方案。從氣候緊急情況到技術的濫用，當今的危機的答案都可以在人權中找到。”

古特雷斯提及，“人權是人類與生俱來的權利。印度的《吠陀》、中國古代的《論語》、《聖經》和《古蘭經》都規定了非常類似的義務和權利”。他介紹稱：“我們聯合國正在改變我們的工作方式，認識到人權是我們一切工作的核心。我們正在優先考慮人權與預防各種衝突和危機之間的聯繫。”

古特雷斯說：“今年7月，人權事務高級專員和我將啟動一個新的保護議程。這一重要倡議將尋求加強整個聯合國系統對會員國的支持，以便在和平時期以及危機和衝突時期保護人民及其權利”。

古特雷斯談到，作為聯合國秘書長他共與三名不同的人權事務高級專員共事，他們執行了聯合國人權理事會委託的任務，在過去十年中還主動發表了170多份重要的國家報告和專題報告，“這些報告包括薩赫勒地區的氣候變化，歐洲和美洲的移民，以及各種情況下的人權問題，包括阿富汗、智利、埃塞俄比亞、危地馬拉、利比亞、薩赫勒地區、烏克蘭和新疆，僅舉幾例。”

講話最後，古特雷斯強調：“當我們慶祝《世界人權宣言》的影響時，我們最大的敵人是自滿。因為在人權問題上，歷史還沒有定論。我們必須繼續使人權在全世界人民的生活中成為現實。我們需要從上個世紀取得巨大進步的解放和抗議運動中得到啟發——廢除奴隸制、非殖民化、普選、婦女運動和結束種族隔離。”

古特雷斯表示：“世界各地的民間社會、人權維護者、殘疾人、婦女、女孩和年輕人已經在街頭，要求保護所有人的所有人權。我與他們站在一起。我們都必須與他們站在一起。”

此外，現任聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）當天在講話中稱：“人權是一股不可忽視的力量，不是因為它符合強者的利益，而是因為它抓住了無權者的想象力。然而，正如我們今天所知道的那樣，過去的壓迫可能會以各種偽裝的方式回來。”

蒂爾克指出：“舊的專制主義，對自由的粗暴限制，以及令人窒息的父權制束縛。舊的破壞性侵略戰爭來自一個已經過去的時代，具有世界性的後果，正如我們在歐洲再次看到的俄羅斯對烏克蘭的無謂入侵。“

蒂爾克呼籲，“我邀請所有會員國和所有相關行為者帶頭在全世界和自己的國家推進所有人權。在我們今年紀念這些重要的周年紀念日時，讓我們利用這個機會重新振作起來，更新我們的工作，並緩和局勢。”

2月23日，聯合國大會第十一屆緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，再次要求俄羅斯聯邦立即、徹底、無條件地將其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出，並呼籲停止敵對行動。

在當天的投票中，這份題為“在烏克蘭實現全面、公正和持久和平所依循的《聯合國憲章》原則”的決議草案獲得141個會員國的贊成票，白俄羅斯、朝鮮、厄立特里亞、馬里、尼加拉瓜、俄羅斯和敘利亞七國投出反對票，中國、印度、巴基斯坦、古巴等32個國家棄權。

該決議再次要求俄羅斯聯邦立即、徹底、無條件地將其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出，並呼籲停止敵對行動。決議還呼籲立即停止對烏克蘭關鍵基礎設施的攻擊和對民用物體，包括住宅、學校和醫院的任何蓄意襲擊。

與此同時，決議“強調需要通過在國家或國際一級進行適當、公正、獨立的調查和起訴，確保追究在烏克蘭境內犯下的國際法上最嚴重罪行的責任，並確保為所有受害者伸張正義和防止今後發生罪行”。