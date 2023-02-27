土耳其宣布3月9日恢復瑞典和芬蘭加入北約談判

北約/土耳其/瑞典/芬蘭

土耳其外長2月27日在安卡拉宣布將於3月9日恢復與瑞典和芬蘭就其加入北約進行談判。這兩個北歐國家在俄羅斯入侵烏克蘭後聯合提交的加入北約申請有待土耳其和匈牙利議會批准。

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土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Cavusoglu）周一在安卡拉記者會上說："會議將於3月9日舉行"，他並暗示，談判地點可能在布魯塞爾北約總部。

在斯德哥爾摩發生了幾起反土耳其和反伊斯蘭教的示威活動後，土耳其於今年1月底推遲了原定於2月舉行的三方會議。

自去年5月以來，瑞典申請加入北約的申請一直受到安卡拉的阻撓。北約秘書長斯托爾滕貝格在2月中旬在對安卡拉的訪問中呼籲芬蘭和瑞典"現在"就加入。

安卡拉雖然承認談判取得了一些進展，但土耳其外長周一表示，“瑞典沒有採取令人滿意的步驟”。

土耳其指責瑞典，（除其他問題外），窩藏庫爾德武裝分子和其同情者，並把這些人稱為"恐怖分子"，特別是庫爾德工黨（PKK）成員。

土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安在2月初建議，土耳其議會可在沒有瑞典聯合提交的加入書的情況下，先單獨批准芬蘭的加入。

在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典放棄了幾十年的軍事不結盟立場，聯合提交了加北約聯盟的申請。

隨後北約30個成員國的領導人去年6月在馬德里舉行的首腦會議上決定邀請瑞典和芬蘭加入北約聯盟。

北約30個成員國都已簽署了瑞典和芬蘭的入盟議定書，其中28個國家已經批准了這些議定書。目前只有土耳其和匈牙利尚未批准，但匈牙利議會將於3月初對其進行投票。

今年1月，瑞典當局決定允許在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外舉行一起示威活動，其間示威者焚燒了一本可蘭經，激起了安卡拉的憤怒。