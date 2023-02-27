沙特外相30年來首訪烏克蘭，雙方簽署4億美元援助方案

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沙特阿拉伯外交大臣費薩爾·本·法爾漢·阿勒沙特（Faisal bin Farhan Al Saud）2月26日到訪基輔，拜會了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）等烏方官員。這也是兩國自1993年正式建交以來，沙特外相首次到訪烏克蘭。費薩爾親王當天在基輔與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）共同見證了雙方官員簽署價值4億美元的人道主義援助協議及諒解備忘錄。

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澤連斯基在會見來訪的費薩爾時特意指出，這是自兩國建立外交關係以來，沙特王國的外交大臣首次正式訪問烏克蘭。澤連斯基向由費薩爾領銜的沙特代表團表示：“我們感謝這次訪問，並認為這是支持烏克蘭的一個重要證據，特別是在開始全面侵略的周年紀念日。據我所知，這是我國獨立30多年來的首次訪問。我希望，這將為進一步加強我們的互利對話提供新的動力。”

澤連斯基還感謝沙特政府在面對俄羅斯持續的武裝侵略時對烏克蘭的實際支持。澤連斯基說：“首先，我想感謝你們支持烏克蘭的和平，支持我們的主權和領土完整。這對我們和我們的人民、我們的社會非常重要”。這次訪問是自2022年2月24日戰爭開始以來，沙特和阿拉伯官員首次訪問烏克蘭。

同年10月，沙特王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼與澤連斯基通話，並承諾向烏克蘭提供人道主義援助。沙特和烏克蘭官員周日簽署了一項協議和一份諒解備忘錄，價值4億美元。費薩爾和葉爾馬克出席了簽字儀式。該協議包括一個向烏克蘭提供人道主義援助的聯合合作計畫，價值1億美元。沙特王室顧問、薩勒曼國王人道主義援助賑災中心總監阿卜杜拉-拉貝亞（Abdullah Al-Rabeeah）和烏克蘭副總理庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)共同簽署了該協議。

另一項備忘錄包括價值3億美元的石油衍生品融資，作為沙特政府通過沙特發展基金向烏克蘭提供的贈款。該協議由沙特發展基金首席執行官和烏克蘭能源部長簽署。沙特通訊社稱，該協議和諒解備忘錄的簽署反映了沙特王國致力於支持烏克蘭及其人民面對該國正在經歷的社會和經濟挑戰，並為緩解由此產生的影響作出貢獻。

費薩爾重申沙特對所有旨在政治解決烏克蘭-俄羅斯危機的國際努力的熱情和支持，並繼續努力幫助減輕由此產生的人道主義影響。他表示：“我們繼續與所有各方討論解決危機的機會”。葉爾馬克感謝沙特方面為去年9月21日致使俄羅斯釋放10名外國戰俘提供的幫助。

葉爾馬克說：“沙特阿拉伯的這一使命是我們合作中一個極其重要的因素。而且我們已經同意，我們將繼續朝着這個方向努力”。據烏方介紹，會議期間，雙方還討論了沙特在解決關鍵問題和克服國際社會當今面臨的挑戰方面的主張，特別是通過烏方提出的“來自烏克蘭的穀物”倡議。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出，烏方完全致力於發展與沙特的關係。他說：“特別是，我們將共同尋找方法來加強我們在全球南方，特別是非洲的地位”。庫列巴稱，烏克蘭認為與沙特的合作不僅是在聯合國和其他國際組織內的雙邊和多邊合作，而且也是區域性的。