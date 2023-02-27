澤連斯基預測普京將被他的核心圈子殺掉

烏克蘭/俄羅斯

據《泰晤士報》2月26日報道，澤連斯基預測，普京有一天會被他的核心圈子殺死，“他們會找到一個理由來殺死一個兇手”。

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烏克蘭總統澤連斯基有關俄羅斯總統普京會被自己圈內人殺掉的預言是在一部名為《年》的烏克蘭紀錄片中發表的。

據英國獨立報說，這部紀錄片是記者科馬洛夫（Dmytro Komarov）拍攝的。該紀錄片於上周五2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭一周年之際發布。

烏克蘭總統澤連斯基先生告訴該紀錄片："會有一個時刻，普京政權的脆弱性將在（俄羅斯）國家內部被感受到”。“然後，掠奪者將被另一個掠奪者吞噬”。“他們會找到一個理由來殺死一個兇手”。

此話的上文似乎是普京警告俄羅斯人民說，如果讓烏克蘭贏得這場戰爭，俄羅斯作為國家將不復存在。

據以色列時報"根據在線報紙《烏克蘭真理報》提供的翻譯，澤連斯基說："肯定會有一個時刻，在俄羅斯感受到普京政權的脆弱性時。"那麼食肉動物將吃掉食肉動物。這非常重要，他們將需要一個理由來證明這一點。他們會想起科馬洛夫、想起澤連斯基的話......他們會記得。他們會找到一個理由來殺死兇手。會成功嗎？會的。什麼時候？我不知道。"

英國獨立報說，然而，分析家們表示，普京先生核心圈子中的強硬派不太可能反對他，因為多虧了普京他們才有現在的地位。

普京先生周日2月26日聲稱，他別無選擇，必須考慮到北約的核能力，並指責以美國為首的北約軍事聯盟想向基輔提供武器，要"解散前蘇聯和俄羅斯"。

烏克蘭總統澤連斯基先生周日2月26日表示，他相信恢復烏克蘭對克里米亞半島的控制將是結束戰爭的一部分。

他在推特上寫道。"這是我們的土地。我們的人民。我們的歷史。我們將把烏克蘭國旗歸回到烏克蘭的每一個角落"。