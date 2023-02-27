金正恩連開農業會議 朝鮮或遭糧荒

朝鮮/糧食

2023年2月26日，在朝鮮平壤，朝鮮領導人金正恩出席了朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第七次擴大會議，朝中社（KCNA）發布的照片。

據朝鮮國家媒體2月27報道，朝鮮領導人金正恩周日召開了一次重要的黨內會議，討論農業發展問題。首爾稱，朝鮮面臨"嚴重"的糧食短缺。

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韓聯社2月27日報道，朝鮮日前召開勞動黨第八屆中央委員會第七次全體會議擴大會議，討論農業問題。金正恩主持會議。

法新社說，這種類型的會議朝鮮通常每年只召開一到兩次，但本次全體會議距上次會議僅兩個月，而且上次會議也是以農業為重點。這種不尋常的頻率使人猜測朝鮮目前可能正在遭受糧食短缺。

朝中社報道，金正恩周日2月26日主持了高級官員全體會議的開幕式，"分析和監督......新時代的農村革命的方案，並決定了需要立即完成的重要和緊急任務"。

朝中社說，與會者"一致同意議程項目，並進入討論"，但沒有提供進一步的細節。

據韓國統一部稱，在朝鮮有餓死人的報道。韓國統一部發言人Koo Byoung-sam說："我們認為，那裡的糧食短缺情況很嚴重"。他補充說，平壤似乎已向世界糧食計畫署尋求幫助。

法新社說，擁有核武器的朝鮮，因其武器計畫而受到多重國際制裁，長期以來一直在為養活自己而努力。

由於長期缺乏基礎設施，及森林砍伐和幾十年的不良治理，朝鮮極易受到自然災害的影響，包括洪水和乾旱。

自冠狀病毒大流行以來，朝鮮當局強行關閉了邊境，使令困難局勢雪上加霜，直到最近才放鬆，允許與鄰居中國進行一些貿易。

朝鮮定期發生饑荒，其中一次是在20世紀90年代，幾十萬人死亡--有些估計達到幾百萬。

據研究朝鮮問題的網站北緯38度（38 North）報道，該國目前正經歷着幾十年來最嚴重的糧食短缺。

根據北緯38度網站2023年1月發布的評估報告說，平壤政權被迫應對"以糧食不安全為核心的複雜人道主義緊急情況"。

該網站補充說，對全球和朝鮮大米和玉米價格的分析顯示，自2021年初以來，價格出現了"顯著"差距，這意味着朝鮮的糧食要貴得多，這"預示着"供應的中斷。

但在朝鮮官媒《勞動新聞》最近發表的一篇評論中，朝鮮政權表示，該國應繼續堅持"自給自足的經濟"，作為其反對"帝國主義"鬥爭的一部分。

據韓聯社27日報道，朝鮮於2021年12月底召開第八屆中央委員會第四次全會，通過新版社會主義農村發展戰略，去年起致力於落實相關工作。然而，朝鮮的糧食產量未見增加，被稱作“富村”的開城地區近期還甚至出現餓死者，地方教化所（監獄）服刑人員因缺糧集體越獄，糧食短缺問題十分嚴峻。