金正恩連開農業會議 朝鮮或遭糧荒
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據朝鮮國家媒體2月27報道，朝鮮領導人金正恩周日召開了一次重要的黨內會議，討論農業發展問題。首爾稱，朝鮮面臨"嚴重"的糧食短缺。
韓聯社2月27日報道，朝鮮日前召開勞動黨第八屆中央委員會第七次全體會議擴大會議，討論農業問題。金正恩主持會議。
法新社說，這種類型的會議朝鮮通常每年只召開一到兩次，但本次全體會議距上次會議僅兩個月，而且上次會議也是以農業為重點。這種不尋常的頻率使人猜測朝鮮目前可能正在遭受糧食短缺。
朝中社報道，金正恩周日2月26日主持了高級官員全體會議的開幕式，"分析和監督......新時代的農村革命的方案，並決定了需要立即完成的重要和緊急任務"。
朝中社說，與會者"一致同意議程項目，並進入討論"，但沒有提供進一步的細節。
據韓國統一部稱，在朝鮮有餓死人的報道。韓國統一部發言人Koo Byoung-sam說："我們認為，那裡的糧食短缺情況很嚴重"。他補充說，平壤似乎已向世界糧食計畫署尋求幫助。
法新社說，擁有核武器的朝鮮，因其武器計畫而受到多重國際制裁，長期以來一直在為養活自己而努力。
由於長期缺乏基礎設施，及森林砍伐和幾十年的不良治理，朝鮮極易受到自然災害的影響，包括洪水和乾旱。
自冠狀病毒大流行以來，朝鮮當局強行關閉了邊境，使令困難局勢雪上加霜，直到最近才放鬆，允許與鄰居中國進行一些貿易。
朝鮮定期發生饑荒，其中一次是在20世紀90年代，幾十萬人死亡--有些估計達到幾百萬。
據研究朝鮮問題的網站北緯38度（38 North）報道，該國目前正經歷着幾十年來最嚴重的糧食短缺。
根據北緯38度網站2023年1月發布的評估報告說，平壤政權被迫應對"以糧食不安全為核心的複雜人道主義緊急情況"。
該網站補充說，對全球和朝鮮大米和玉米價格的分析顯示，自2021年初以來，價格出現了"顯著"差距，這意味着朝鮮的糧食要貴得多，這"預示着"供應的中斷。
但在朝鮮官媒《勞動新聞》最近發表的一篇評論中，朝鮮政權表示，該國應繼續堅持"自給自足的經濟"，作為其反對"帝國主義"鬥爭的一部分。
據韓聯社27日報道，朝鮮於2021年12月底召開第八屆中央委員會第四次全會，通過新版社會主義農村發展戰略，去年起致力於落實相關工作。然而，朝鮮的糧食產量未見增加，被稱作“富村”的開城地區近期還甚至出現餓死者，地方教化所（監獄）服刑人員因缺糧集體越獄，糧食短缺問題十分嚴峻。