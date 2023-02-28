伊朗人為一隻獵豹哭泣

伊朗/獵豹

世界上僅存的瀕危亞洲獵豹中的一隻，2月28日周二在伊朗死亡，這在伊朗人中引起了一股悲傷的浪潮，因為他們越來越喜愛這隻2022年在圈養中出生的年輕貓科動物。

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法新社2月28日發自德黑蘭的消息，這頭獵豹名叫皮魯茲（Pirouz），上周四因腎衰竭被送入中央獸醫醫院。據伊朗官方的伊斯蘭共和國通訊社（Irna）報道，“皮魯茲”在接受透析後死亡。

拯救皮魯茲的努力沒有成功 تلاش‌ها برای نجات پیروز بی نتیجه ماند AP - Alireza Masoumi

中央獸醫院的院長奧米德-莫拉迪（Omid Moradi）博士說：“我們對皮魯茲的死亡和所有拯救他的努力的失敗感到非常悲痛”。

自2022年5月在伊朗東部的一個收容所出生以來，年輕的皮魯茲（波斯語中的"勝利者"）已經成為這個國家的驕傲。

據國際自然保護聯盟稱，伊朗據信只剩下十幾隻亞洲獵豹。由於亞洲獵豹是一種極度瀕危的物種，所以皮魯茲的出生當時成為一起受歡迎的大事件。

自從皮魯茲入院以來，許多網民在社交網絡上表達了他們的情緒。一位網民在推特上說，"皮魯茲是國家唯一的幸福來源"。其他一些人則擔心，如果皮魯茲死了，通常被稱為亞洲獵豹或伊朗獵豹（Acinonyx jubatus venaticus）的亞種將永久"滅絕"。

獵豹是世界上奔跑速度最快的生命，其速度可以達到每小時120公里。獵豹仍然存在於非洲南部的部分地區，但幾乎已經從北非和亞洲消失了。

伊朗是世界上最後一個野外有亞洲獵豹生活的國家之一，該國於2001年啟動了一個由聯合國支持的保護獵豹計畫。