塔利班宣布擊斃呼羅珊-伊斯蘭國組織一名頭目

阿富汗/塔利班/伊斯蘭國

活躍在阿富汗的呼羅珊-伊斯蘭國哈里發組織是從塔利班分裂出來的。2021年9月6日資料照片

阿富汗塔利班一名官員2月27日在喀布爾宣布，呼羅珊-伊斯蘭國聖戰組織一名地區頭目周日在喀布爾被塔利班擊斃，他被指控策畫了最近在喀布爾發生的幾起襲擊事件。

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塔利班政權發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周一晚間在一份聲明中說，呼羅珊-伊斯蘭國組織（IS-K）的"情報和行動負責人"卡里-法特（Qari Fateh）周日晚間被塔利班安全部隊擊斃。

這名發言人指控該頭目曾直接負責最近在喀布爾針對外交使團、清真寺和其他目標的行動。

據同一消息來源稱，國籍不詳的卡里-法特與另一名呼羅珊-伊斯蘭國EI-K成員在喀布爾的海爾-哈納社區被殺死。

塔利班官員在推特上發布了兩具躺在廢墟中的屍體圖片。

聯合國安理會2022年7月發布的一份報告證實，卡里-法特是呼羅珊伊斯蘭國組織EI-K的最高領導人之一，該組織在橫跨印度、伊朗和中亞的地區開展軍事行動。

自2021年8月塔利班政權上台以來，阿富汗的外國人、宗教少數群體和政府機構受到的襲擊有所增加，呼羅珊-伊斯蘭國EI-K已成為塔利班政權的最大安全挑戰。

塔利班和伊斯蘭國這兩個團夥都遵循嚴格的遜尼派伊斯蘭教派意識形態，但呼羅珊伊斯蘭國EI-K為建立一個全球"哈里發"而戰，塔利班則希望統治一個獨立的阿富汗。

呼羅珊-伊斯蘭國EI-K聲稱對2022年12月12日喀布爾一家受北京商人歡迎的酒店的襲擊事件負責，其中有五名中國公民受傷。

同月，該組織還襲擊了巴基斯坦駐喀布爾大使館。

今年1月，喀布爾外交部附近發生了一起自殺式襲擊，造成至少10人死亡，53人受傷。呼羅珊伊斯蘭國EI-K組織聲稱對此負責，俄羅斯大使館的兩名工作人員也在9月的一次呼羅珊伊斯蘭國組織EI K的自殺式襲擊中喪生。

最近幾個月，塔利班部隊突襲了幾個呼羅珊-伊斯蘭國EI-K武裝分子在喀布爾的藏身據點，殺死並抓獲了許多該組織的戰鬥人員。