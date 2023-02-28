日本宣布對瓦格納集團等21個俄團體實施禁運

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日本宣布對正在烏克蘭作戰的俄羅斯準軍事團體瓦格納集團實施禁運。在此之前幾天，日本政府決定向烏克蘭追加55億美元的援助。據接近首相岸田文雄的人透露，這筆援助“是與他國相比不至於慚愧的規模”。

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共同社消息，日本政府2月28日宣布，作為對俄羅斯的追加制裁措施，日本向俄羅斯民間軍事企業瓦格納集團等21個團體實施禁運。

瓦格納集團由與俄總統普京關係密切的商人普里戈津創立，向烏克蘭派遣了僱傭兵和服刑人員等組成的部隊。美國已在1月將其認定為“國際犯罪組織”。

此外，日本還對與俄羅斯軍方存在關聯的48名個人和74個團體的資產予以凍結。此舉是與美歐各國步調一致打壓俄羅斯。

該報道說，日本首相岸田文雄在24日召開的七國集團（G7）首腦視頻會議上表示將對俄羅斯實施追加制裁，被今天28日的內閣會議予以批准。禁運措施對象還包括有助於加強俄方軍事能力的小型無人機等。

在俄羅斯進攻烏克蘭後，日本政府除了凍結俄羅斯的資產外，還對量子計算機、3D打印機、機床等可轉用於軍事的物品實施了出口禁令。

日本首相岸田文雄在2月20日宣布日本將向受到俄羅斯進攻的烏克蘭追加支援55億美元。

德國基爾世界經濟研究所的數據，去年1月至11月，日本在軍事、財政、人道領域內對烏克蘭的援金為6億歐元，是G7各國中最少的。

據共同社引述岸田身邊人士就追加支援解釋稱：“這是與他國相比不至於慚愧的規模。”

岸田在研討會上就追加財政支援說明稱，目的是“支援被戰爭奪走生活基礎的人們和恢復被破壞的基礎設施”。