烏克蘭軍情總長說沒有看到中國向俄羅斯提供武器的跡象

烏克蘭/中國/俄羅斯

烏克蘭情報總長布達諾夫說，他沒看到中國向俄羅斯提供武器的跡象。但美國國務卿，中情局長，國家安全顧問等高官分別表示，中國正計畫向俄軍提供致命武器用於攻打烏克蘭。

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據法新社2月28日發自基輔的報道，烏克蘭軍情局負責人布達諾夫（Kyrylo Budanov）2月25日在美國之音的烏克蘭語採訪中說：

"目前，我不認為中國會同意向俄羅斯轉讓武器......。他還說："我沒有看到任何跡象表明這種事情（發生），或者正在討論這種事情。

美國指控中國計畫向俄羅斯提供武器以助俄軍進攻烏克蘭，但北京方面強烈否認了這種指控。

當美國之音問及美國的指控時，布達諾夫先生回答說："我是情報部門的負責人，恕我直言，我的意見不是基於個人的意見，而是只基於事實。我沒有看到任何這樣的事實。

在布達諾夫先生這個聲明的第二天周日，美國中央情報局局長伯恩斯即在哥倫比亞廣播公司播出的採訪中，證實了中國計畫向俄軍提供武器用於攻打烏克蘭。他說，"我們確信，中國領導人正計畫向俄羅斯提供致命的設備"。

按照烏克蘭軍情總長布達諾夫的說法，伊朗"實際上是唯一向俄羅斯轉讓或多或少嚴重殺傷武器的國家"。"有報道說有東西來自朝鮮，但我們沒有得到證實。他繼續說："沒有一個案例是我們登記來自北朝鮮的武器。

這位年輕的烏克蘭情報主管說，"俄羅斯只是想到處購買一切東西。因為他們的問題很大"。

法新社消息，烏克蘭重要議員阿卡米亞（David Arakhamia）2023年2月5日說，在預期的俄羅斯攻勢之前和烏克蘭軍方腐敗醜聞發生之後，烏克蘭國防部長將由軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）取代。該議員說，“布達諾夫將領導國防部，這在戰時是絕對合理的”。他指的是這位37歲的軍事情報局局長。