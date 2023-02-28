白宮下令30天內美國聯邦機構設備卸載和禁止抖音TikTok

美國/中國/抖音TikTok

美國白宮管理和預算辦公室(OMB)2月27日周一命令美國聯邦機構在30天內卸載和禁止設備中的抖音“TikTok”，以確保其設備不再運行這款中國視頻應用程序。

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抖音在中國之外叫“TikTok”，這款由中國“字節跳動”（ByteDance）擁有的短視頻程序正在世界擴張，並一直是美國國會議員關注的目標。他們認為該應用程序對美國的國家安全構成威脅，並在去年12月底通過的一項法律中禁止在政府僱員的設備上使用。

美國總統喬-拜登今年1月初批准了這項法律。白宮管理和預算辦公室的命令正是基於這項法律發出的。

在一份備忘錄中，白宮管理和預算辦公室主任莎蘭達-揚（Shalanda Young）要求美國政府機構在其擁有或運營的設備上"刪除和禁止安裝"TikTok應用程序，並"禁止經由這些設備進入TikTok應用程序的互聯網流"。

不過，那些不受美國聯邦政府控制的美國實體和數百萬使用TikTok的個人，不受此禁令約束。

美國公民自由聯盟（ACLU）聯邦機構設備禁抖音的新法表示遺憾，稱其相當於"有效禁止TikTok"。該組織的高級政策顧問珍娜-列文托夫（Jenna Leventoff）發布聲明說：“國會不應該審查整個平台，並剝奪美國人自由言論和表達的憲法權利”。她補充說："我們有權使用TikTok和其他平台，與全國和世界各地的人分享我們的想法、觀點和意見”。

法新社說，這個超受歡迎的短視頻平台受到西方人越來越多的關注，他們擔心中國政府可能通過這個平台獲得世界各地的用戶數據。

抖音TikTok去年11月承認，他們在中國的一些員工可以訪問歐洲用戶的數據，並在去年12月承認這些員工曾使用這些數據追蹤記者。但該集團否認中國政府對其數據的任何控制或訪問。

歐盟委員會在美國這個禁令發布的幾天前前，已經做出類似決定。歐盟委員會出於“保護”歐盟機構安全的目的，決定禁止其工作人員使用抖音TikTok。

加拿大政府也在周一宣布，將從2月28日周二起，禁止加拿大政府工作人員在政府提供的移動設備中使用抖音（TikTok），理由是該程序對隱私和安全構成"不可接受的風險"。

印度自2020年以來，已將抖音TikTok列入禁止在印度使用的中國應用程序清單。

根據“我們是社會”（We Are Social）機構今年1月發布的最新數字演變報告，抖音TikTok在全球擁有超過10億活躍用戶，是第六大被使用的社交平台。