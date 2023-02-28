美國國務卿布林肯到訪哈薩克斯坦表示支持該國主權獨立

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美國國務卿布林肯到訪哈薩克斯坦，向這個與俄羅斯共享漫長邊界，擁有眾多俄語人口的中亞國家表示美國支持其主權獨立。

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美國國務卿安東尼-布林肯2月28日周二到訪中亞巨國哈薩克斯坦。這是在俄羅斯入侵烏克蘭一周年後，美國國務卿首次訪問該國。

哈薩克斯坦是俄羅斯的盟國並靠近中國。布林肯在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，對擁有眾多講俄語居民的哈薩克斯坦表示，美國支持該國的領土完整和獨立。

布林肯今天在哈薩克斯坦首都阿斯塔納與中亞五個前蘇聯共和國的外長們會晤，並與哈薩克斯坦總統托卡耶夫布見面，然後他將前往烏茲別克斯坦訪問。

美國國務卿此次訪問中亞旨在加強美國在該地區的影響力，該地區處於強大的俄羅斯鄰居與中國日益增長的影響力之間。

美國國務卿布林肯今天向哈薩克斯坦外長特萊伯迪（Moukhtar Tleouberdi）表示，"正如你所知，美國非常支持哈薩克斯坦的主權、領土完整和獨立。"

布林肯說，"在這個特殊時期，這些話會比平時有更多共鳴"，他指的特殊時期是俄羅斯正在侵略烏克蘭。

哈薩克斯坦與俄羅斯有大約7500公里的邊界，和大約20%的俄語人口。哈薩克斯坦至今沒有承認普京吞併的烏克蘭領土，並謹慎對待其講俄語的少數民族，因為普京將烏克蘭講俄語社區的待遇作為其入侵的原因之一。

華盛頓對這五個前蘇聯的中亞斯坦國“放棄”其歷史夥伴俄羅斯，以及抵制中國的影響力的可能性都不抱幻想。

但美國要像在非洲和拉美其他地方做的那樣，對中亞打一張"可靠夥伴"牌。美國國務院中亞事務最高外交官唐納德-盧說：“在經濟方面，我們可以提供一些東西，在價值觀方面也是如此”。

布林肯今天周二表示，美國"決心加強"與哈薩克斯坦的關係。該國自蘇聯解體以來一直尋求推動多軌外交，儘管莫斯科有壓倒性的影響，它還是與不同的夥伴結成了聯盟。

法新社說，在烏克蘭戰爭中，這些中亞國家的領導人正在走鋼絲，因為他們與莫斯科有正式的防務協議，而且俄羅斯對他們有經濟和安全影響力，因此他們在衝突中採取了平衡的立場。

這五個前蘇聯共和國（哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦）在上周四聯合國大會表決要求俄羅斯立即從烏克蘭撤軍的決議時，有四個國家棄權，土庫曼斯坦沒有參加。