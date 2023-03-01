毒氣
伊朗女子學校又接連遭受疑似毒氣的攻擊，100多名學生送醫救治
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在伊朗首都德黑蘭的東郊帕爾蒂斯的哈亞姆中學，2月28日， 聚集着救生員，消防員，慌亂的家長和病倒的女學生們。根據互聯網上匿名人士拍攝的視頻，女生們坐在地上，呼吸困難。她們中間有人在哭，有人在喊 ：我沒辦法呼吸了。一位年齡稍大的女士在說，他們要殺了我們的女孩子們。昨天在市中心的薩達特阿巴得出了事，今天這裡又出了事。這所學校里又30多名學生住院了，她們都是因為不明原因吸進了毒氣。
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到了3月1日，伊朗一些女子學校再次連環遭受疑似毒氣的攻擊，造成100名以上學生送醫救治。
星期三發生的最新疑似攻擊事件中，至少有10所女校遇襲，其中7所位於西北部阿達比爾市（Ardabil），3所位於首都德黑蘭。
塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，阿達比爾的事件造成108名學生送醫救治，不過她們情況都還穩定。
法斯通訊社（Fars）引述家長的話報導，安全部隊已逮捕3人，這是女校遭遇疑似毒物攻擊以來，首次傳出有人被捕消息。
從去年11月以來，在伊朗多座城市裡三十多所女校接二連三地發生了類似的中毒事件。3個月期間，伊朗各地女學生已傳出數百起呼吸窘迫症通報。
一名政府官員指出，這樣的事件可能是為了迫使女校關閉。