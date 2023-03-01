毒氣

伊朗女子學校又接連遭受疑似毒氣的攻擊，100多名學生送醫救治

德黑蘭大學的學生 AFP - -

作者： 安東尼 3 分鐘

在伊朗首都德黑蘭的東郊帕爾蒂斯的哈亞姆中學，2月28日， 聚集着救生員，消防員，慌亂的家長和病倒的女學生們。根據互聯網上匿名人士拍攝的視頻，女生們坐在地上，呼吸困難。她們中間有人在哭，有人在喊 ：我沒辦法呼吸了。一位年齡稍大的女士在說，他們要殺了我們的女孩子們。昨天在市中心的薩達特阿巴得出了事，今天這裡又出了事。這所學校里又30多名學生住院了，她們都是因為不明原因吸進了毒氣。