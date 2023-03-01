日首相稱有意加速探討修改防衛裝備出口規定

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自東京方面消息，日本首相岸田文雄3月1日在國會參議院預算委員會會議上表示，有意為修改規定防衛裝備品出口規則的“防衛裝備轉移三原則”及其運用指針而加速討論。鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，岸田文雄指出，“為了支援遭受違反國際法的侵略的國家，這是重要手段。必須得出結論”。

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2014年，日本政府正式決定以“防衛裝備轉移三原則”取代自1967年頒布的“武器出口三原則”。據悉，岸田政府和自民黨正在研究修改“防衛裝備轉移三原則”的運用指針，該指針規定了日本防衛裝備將以何種方式出口，具體磋商工作將在今年春季啟動。有方案主張放寬具有殺傷力的裝備品的轉移條件。

“防衛裝備轉移三原則”禁止向衝突當事國提供武器裝備。針對俄羅斯入侵烏克蘭，日本設置特例，向烏克蘭提供了防彈背心和頭盔等沒有攻擊力的裝備品。在對三原則進行修訂時，有方案主張改為適用於全體，允許向遭受侵略的國家在未簽協定的情況下提供這些物品。

據共同社報導，有關摧毀他國疆域內的導彈基地等的“反擊能力”（對敵基地攻擊能力），岸田文雄表示：“提前探知並阻止對方發射導彈、尤其是第一輪打擊變得很難，這是現實問題”。他以將不再完全依賴美軍的打擊能力為由，提及日本自衛隊為“盾”、美軍為“矛”的日美職責分工有可能發生變化。

對於引進被定位為反擊能力手段之一的美製“戰斧”巡航導彈，岸田文雄解釋說，這是強化可從敵方射程外實施攻擊的“防區外防衛能力”的一環。他尋求理解，並指“此舉將充實導彈體系，提高應對能力”。

被問及5月的七國集團（G7）廣島峰會上會如何對待俄羅斯，岸田文雄強調：“必須發出‘決不允許憑藉實力單方面改變現狀，也決不允許使用或威脅使用核武器’的信息”。

對於是否會出訪烏克蘭，岸田文雄僅表示：“目前什麼都沒有決定。將根據問題和各種情況，繼續展開探討”。關於LGBT等性少數人群的應對，他強調自民黨面向提交增進理解法案，正在推進準備。