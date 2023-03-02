美國在聯合國人權理事會指責中國虐待維吾爾人

美國/中國/人權

美國國務卿布林肯3月2日星期四向聯合國人權理事會發表視頻講話，指責中國對新疆的維吾爾人和其他少數民族穆斯林群體實施種族滅絕和危害人類罪。

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布林肯說，“我們仍然嚴重關切中國正在對新疆穆斯林維吾爾族和其他少數民族成員實施的種族滅絕和反人類罪行。”

布林肯引用了人權事務高級專員辦事處去年八月份發布的一份報告，該報告記錄了嚴重的虐待行為，包括任意拘留、酷刑、性暴力和基於性別的暴力。

布林肯說，“人權事務高級專員辦事處去年發布的報告確認了中國在新疆犯下的嚴重侵權行為，包括大規模任意剝奪維吾爾族和其他以穆斯林為主的社區成員的自由，以及關於酷刑的可信指控和性暴力以及基於性別的暴力。”

布林肯在紀念《世界人權宣言》通過75周年的講話中強調，人權是普遍的、不可分割的。在全球範圍內捍衛人權，包括保護最弱勢群體，是至關重要的。他還強調了透明度和公開性對於使政府更好地推進其所服務的人民的權利和需求的重要性。

中方辯稱保護了新疆西藏人權

2月27日，在第52屆聯合國人權理事會會議的第一天，中國外交部長秦剛在題為“堅持走中國人權發展道路，為全球人權治理貢獻中國力量”的演講中，辯稱中國捍衛了新疆和西藏的人權。

秦剛在講話中為中國辯護，反對國際社會有關新疆和西藏的批評，並指責“一些別有用心的勢力”企圖抹黑中國、打壓中國發展。

“一些別有用心的勢力不斷炒作中國的新疆、西藏事務，企圖藉此攻擊抹黑中國，打壓遏制中國發展，“秦剛說。“我們對此堅決反對。我們歡迎不帶偏見的各國人士到中國走一走、看一看，親眼見證事實、了解真相。”

秦剛呼籲尊重各國自主選擇人權發展道路的權利，對公民政治權利和經濟、社會、文化權利給予同等重視。