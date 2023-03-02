美國與盟國就中國若對俄提供軍援，實施新的對華制裁進行接觸

美國/俄羅斯/烏克蘭

據路透社3月1日援引四名美國官員和其他消息來源報導稱，美國正在向其親密盟友探詢，討論如果北京為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提供軍事支持，對中國實施新制裁的可能性。

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報導指，這些磋商仍處於初步階段，目的是爭取一系列國家的支持，特別七國集團（G7）中的國家，以協調對任何可能的制裁措施的支持。目前還不清楚華盛頓將提出哪些具體的制裁措施。這些談話以前沒有被披露過。

美國財政部是實施制裁的牽頭機構，該部門拒絕就這一消息發表評論。華盛頓及其盟友在最近幾周表示，中國正在考慮向俄羅斯提供武器，北京方面對此予以否認。儘管近日有多家歐美媒體相繼披露了中方可能向俄方提供的軍事援助物資，但拜登政府沒有對此公開提供證據。

美方官員還在雙方接觸時警告中方不要向俄羅斯提供致命性軍援，包括兩國首腦去年的會晤中，以及2月18日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議的會面。

報導稱，熟悉此事的消息人士說，拜登政府為反制中國對俄羅斯的支持而採取的初步措施包括在工作人員和外交層面的非正式接觸，包括通過美國財政部。他們說，官員們正在與一年前俄羅斯入侵烏克蘭後最支持對其實施制裁的核心國家集團一起，為針對北京的潛在行動奠定基礎。

在回答路透社置評請求時，美國國家安全委員會發言人說，俄羅斯的戰爭使中國與歐洲和其他國家的關係變得困難。“這讓中國分心，對他們的國際關係是一個潛在的打擊，他們不需要也不應該想要，”該發言人說。

受到諮詢的一個國家的一名官員說，他們只看到很少的情報支持關於中國正在考慮可能向俄羅斯提供軍事援助的說法。然而，一位美國官員說，他們正在向盟國提供詳細的情報說明。報導指，拜登總統周五在白宮會見來訪的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）時，中國在俄烏戰爭中的作用預計將成為議題之一。

本周三和周四在印度首都新德里，包括俄羅斯、中國和美國在內的二十國集團（G20）外長會議將討論這場戰爭。消息人士說，華盛頓就制裁問題進行的初步接觸尚未就任何具體措施達成廣泛協議。一位消息人士說，拜登政府希望首先提出協調製裁的想法，並在發現中國向俄羅斯運送任何貨物時“把脈”，中俄在去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭前不久，宣布了雙方“沒有止境”的夥伴關係。

2月18日，七國集團外長在慕尼黑安全會議上發表的聲明提及，“七國集團成員決心繼續維持和加強對俄羅斯的制裁，以限制其戰爭行為，並對那些為俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭提供物質支持的國家進行制裁。他們希望第三方不要規避和破壞這些制裁措施，並呼籲第三方停止對俄羅斯軍隊及其附屬部隊的援助，否則將面臨沉重的代價。”