美情報界報告稱“哈瓦那綜合征”不太可能由外敵造成

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據《華爾街日報》等媒體報導，美國情報界一份新的報告指出，被稱為“哈瓦那綜合征”的神秘病症不太可能是外國對手的行動造成的。該報告打破了一個長期存在爭議的理論，即數百名美國政府駐外人員被一個以能量波為武器的秘密敵人作為目標並患病。在3月1日發布的報告中，美國情報機構還發現“沒有可信的證據”表明任何外國對手擁有造成這些傷害的武器或情報收集裝置。

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該報告的主要結論由美國國家情報總監辦公室發布，它沒有指出自2016年底在古巴首都哈瓦那出現首批病例以來，超過1500名美國政府僱員報告的各種癥狀的原因。但報告說，這些癥狀可能是由多種因素造成的，包括預先存在的醫療條件、常規疾病和環境因素。一位熟悉新評估的美國情報官員說：“我們無法將外國對手與任何事件聯繫起來”。

周三，美國情報官員表示，這些發現並不是要對政府駐外人員遭受的癥狀或報告這些癥狀的個人的真實性產生懷疑。美國中情局局長伯恩斯（William Burns）在一份聲明中說：“我想清楚地表明：這些發現並不質疑美國政府人員及其家庭成員——包括中央情報局自己的官員——在為我們國家服務時報告的經驗和真實的健康問題。”

部分“哈瓦那綜合症”受害者通過聲明表示：“新的報告沒有跟蹤我們的生活經歷，也沒有說明多個機構的許多醫療專業人員在與我們合作時發現的情況。我們的醫生已經確定，環境或先前存在的醫療問題並沒有導致我們許多人被診斷為神經系統的癥狀和創傷。”

此前，有理論認為，這些癥狀是由諸如俄羅斯這樣的對手使用迄今未知的裝置進行攻擊的結果，該裝置採用了某種脈衝能量或聲學裝置。莫斯科否認有任何參與。然而，新的報告說，“非常不可能 ”有外國對手參與。據悉，七個美國情報機構參與了調查，並對這一結論有不同程度的信心，這些機構沒有被公布。一個機構放棄了評估，另一個機構判斷只是“不太可能”有外國行為者參與。

熟悉該報告的官員們說，調查涉及對可能的對手進行積極的情報收集工作。第一位官員說，“你傾向於在關鍵對手中看到的是對綜合症的困惑”，以及對它是美國某種陰謀的懷疑。這項工作還包括對報告的襲擊發生地進行詳細檢查，包括在襲擊發生前和發生後收集這些地點的數據，通過視頻資料、電子傳輸記錄等。

這些調查沒有發現癥狀背後有外國對手或武器的證據，儘管官員們說，在一個案例中，他們發現了一個武器經銷商，官員們在全球範圍內追蹤了四個月，看他們是否與“哈瓦那綜合症”有任何聯繫。