英空軍參謀長稱公開中國招募英軍退役飛行員事件已奏效

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正在澳大利亞訪問的英國皇家空軍參謀長威格斯頓（Mike Wigston）在接受當地媒體採訪時介紹了英方如何與澳大利亞方面合作，防止西方的前戰鬥機飛行員在中國軍隊中從事培訓工作。

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澳大利亞國際航空展和航空航天及國防博覽會（又稱阿瓦隆國際航展，Avalon International Air Show）2月28日在維多利亞州墨爾本西南的阿瓦隆開展。前來觀展的威格斯頓在接受澳大利亞廣播公司（ABC）採訪時宣稱，他相信北京引誘西方軍事人員的威脅現在已經被“消滅在萌芽之中”。

威格斯頓向ABC表示：“我們決定以一種非常響亮、明確的方式公開此事，即這是不可接受的，而且是我們準備公開說出中國的事情”。2022年10月，英國國防部公布，中國已招募多達30名退役的英國飛行員培訓解放軍的飛行員。

威格斯頓說：“從那時起，有許多人來到我們這裡，對當局說，‘我已經被接觸過了，這發生在我身上’——認識水平，我認為這現在在國際上得到了反映，這讓我感到放心，我們已經把信息傳達到了。”

威格斯頓說：“我相信這種方法，已經把這個問題消滅在萌芽之中”。威格斯頓指出，“由於我們與澳大利亞和其他盟國的密切情報關係，我們都分享了這些信息，我們都對其保持警惕，而且在整個過程中，我們一直與澳大利亞當局保持同步。”

在英方去年10月發出警告後，澳大利亞副總理兼防長馬勒斯(Richard Marles)下令國防部調查澳軍人員是否也被接觸過，以及可能需要哪些法規來防止退役人員與潛在對手分享軍事機密。

上個月，澳大利亞安全情報組織（ASIO）負責人證實澳大利亞退伍軍人成為其他國家的目標，並抨擊那些為專制政權工作而將“現金置於國家之前”的人員，稱他們是“頂級工具”而非“頂級飛行員”。

威格斯頓在採訪中稱，他不相信除了中國之外還有其他潛在的敵對國家在試圖招募西方軍事人員，但英方正在研究如何更好地執行英國《官方保密法》的制裁。

威格斯頓介紹說：“我們當然在與已經去中國工作的人接觸，以及那些因為被接觸而可能在考慮的人接觸，只是為了非常清楚地表明我們在這方面的立場。”

此外，威格斯頓還證實，儘管澳大利亞去年取消了購買這種致命的無人機的計畫，但仍有少數澳大利亞國防軍飛行員從英國遙控操作“死神”無人機。