G20外長會議針鋒相對的爭吵

印度/俄羅斯/G20

美國及其歐洲盟友今天與俄羅斯就烏克蘭戰爭在G20外長會議上發生爭執，歐美敦促 20 國集團 (G20) 繼續向莫斯科施壓，以結束破壞世界穩定的烏克蘭戰爭。俄羅斯予以回擊，指責西方將 G20 會議變成一場“鬧劇”，並表示西方代表團希望將他們的經濟失敗的責任推給莫斯科。沒有消息報告G20外長會議取得何種進展。

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據路透社今天報道稱，美國，盟友在G20會議上與俄羅斯進行針鋒相對的口水戰。該報道稱，正如預期的那樣，俄羅斯在烏克蘭的戰爭現已進入第二年，仍然是人們關注的焦點，也是G20 國家的外交部長齊聚新德里舉行為期一天的會議的聚焦。

美國國務卿布林肯稱，“為了國際和平和經濟穩定，我們必須繼續呼籲俄羅斯結束侵略戰爭並從烏克蘭撤軍。”據布林肯會後對新聞界稱，“不幸的是，這次會議再次因俄羅斯對烏克蘭的無端戰爭而受到損害。”

布林肯得到了德國、法國和荷蘭外長的支持。

據德國代表團稱，“不幸的是，一個 G20 成員阻止所有其他 19 個成員將所有努力集中在 G20 應該關注的問題上。”德國外交部長安娜萊娜貝爾博克在會議上對俄羅斯的謝爾蓋拉夫羅夫明確表達說，“拉夫羅夫先生，我要求你重新全面執行新的 START（核武器條約）並恢復與美國的對話，因為也正如中國在其 12 點計畫中正確指出的那樣，核武器的威脅應該遭到反對。”

俄羅斯總統普京上周宣布俄羅斯決定暫停參與最新的 START 條約，此前俄羅斯在沒有提供證據的情況下指責西方直接參與襲擊俄羅斯戰略空軍基地的企圖。

俄羅斯副外長謝爾蓋·里亞布科夫在日內瓦舉行的聯合國會議上表示，美國試圖通過協助烏克蘭政權對俄羅斯戰略設施進行武裝襲擊。

法國外交部長凱瑟琳·科隆納表示，烏克蘭戰爭“在糧食、能源和通貨膨脹方面傷害了地球上幾乎所有國家”。

法國外長稱，“G20 必須做出堅定的回應，就像在巴厘島峰會上所做的那樣。巴厘島的信息很明確，作為 G20，我們需要提供保護最弱勢群體的解決方案，而不是讓他們繼續遭受俄羅斯戰爭的苦難。”科隆納強調去年11 月在印度尼西亞舉行的 G20 國家元首和政府首腦會議達成協議精神。

荷蘭外交部長沃普克·胡克斯特拉告訴 CNBC，俄羅斯應對這場戰爭負全部責任，必須繼續受到制裁。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫試圖將全球政治和經濟危機歸咎於西方。拉夫羅夫在一份俄羅斯聲明中說：“一些西方代表團將 G20 議程上的工作變成了一場鬧劇，希望將他們的經濟失敗的責任推給俄羅斯。”

拉夫羅夫批評“西方為俄羅斯聯邦的農產品出口製造障礙。”據俄新社說，拉夫羅夫還指責西方“無恥地埋葬”了黑海穀物倡議，該倡議曾促進了烏克蘭南部港口農產品的出口。

在主持會議開場白演說中，印度總理莫迪呼籲各國外長就全球問題找到共同點。莫迪在一段視頻信息中說：“你們是在全球分歧嚴重的時候來此開會的。” “我們不應讓我們無法共同解決的問題阻礙我們能夠解決的問題。”

今年擔任歐盟輪值主席國的印度拒絕將這場戰爭歸咎於俄羅斯，並也尋求外交解決方案，同時大幅增加對俄羅斯石油的採購。

路透社說，正在印度訪問的意大利總理喬治亞·梅洛尼今天周四會見了莫迪，請求他幫助促進烏克蘭的“公正和平”。

該報道稱，G20 是一個經濟集團，包括富裕的 G7 國家以及俄羅斯、中國、印度、巴西、澳大利亞和沙特阿拉伯等國家。

消息沒有提及中國外長秦剛出席G20外長會議是否表態發言。稍早，俄羅斯官方稱秦剛與拉夫羅夫共同譴責西方對俄羅斯訛詐及威脅。