法新社： 拜登接待朔爾茨，向莫斯科和北京傳遞團結的信息

德國/美國

美國總統拜登周五3月3號將接待到訪的德國總理奧拉夫-朔爾茨，分析認為這是基輔的兩個主要支持者向莫斯科和北京發出團結信息的機會。

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這是德國領導人在2022年2月之後的第二次訪問，也是在華盛頓和柏林之間曾因向烏克蘭交付坦克引發討論而出現緊張局勢之後進行的。根據白宮的說法，這次訪問旨在 "重申兩國之間深厚的友誼關係"。

德國總理的發言人斯特芬·赫貝斯特賴特（Steffen Hebestreit）則認為這個問題被 "大量過度解讀"，對他來說這是一次 "短暫的工作訪問"。 他解釋說，拜登和朔爾茨將討論烏克蘭衝突的發展，包括"烏克蘭未來幾個月的情況如何？這對盟國能夠給予該國的支持意味着什麼"等。

發言人還指出，儘管拜登上任以來起起伏伏，美國和德國之間的關係 "非常好"。

法新社報道，德國依賴北約和美國的軍事保護。拜登上任後，就公開向柏林施壓，要求其放棄與莫斯科的北溪2號天然氣管道項目。 現在引起柏林和歐洲人批評的，是美國根據《減少通貨膨脹法》（IRA）對綠色產業的大量補貼。向烏克蘭提供坦克事件也一直是緊張的根源。而德國終於在1月26日同意為提供豹式坦克開了綠燈，為對烏克蘭的軍事支持提供了一個新的層面。美國也隨即承諾提供重型坦克M1。

德國，美國加上英國是三個對烏克蘭援助的主要貢獻者，華盛頓約翰-霍普金斯大學當代德國研究所所長傑弗里-拉斯克向法新社解釋說，三國中兩國的會議 "應該有助於確定全面實施坦克供應的方式，這是一個仍然需要更大的外交和工業努力的領域。"

中國是這次會議的另一個利益攸關方。德國是一個與中國有聯繫的主要出口國，華盛頓將歡迎德國採取更堅定的立場。而華盛頓和北京之間已經有了一些摩擦，從中國氣球在美國領土上空被擊落的事件到對社交網絡TikTok使用的限制等。

美國還指責中國考慮向俄羅斯運送武器幫助俄方進攻烏克蘭，而北京方面對此予以否認。朔爾茲也在這問題上表達了擔心，本周四在聯邦議院警告說："不要向俄羅斯侵略者提供武器"。

拉斯克分析認為，德美兩位領導人之間的會晤提供了 "一個寶貴的機會，可以向中國發出一個明確和有說服力的信號"。

智庫大西洋理事會的約恩-弗萊克評論說。 "這次會議後不會改變的是，對白宮來說，通往歐洲的大部分路線都要經過柏林。而對肖朔爾茨來說，所有支持烏克蘭的 道路都要經過華盛頓。"