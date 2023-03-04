朔爾茨拜登秘密會談 敲定應對中國步驟？

德國總理朔爾茨周五突訪白宮，和美國總統拜登進行了秘密會談。會談內容沒有透露，因此引發多方猜測。德美關係也由此成為媒體關注的話題。

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德國廣播電台報道說，雙方會談的一個重大話題應是烏克蘭戰爭。拜登和朔爾茨在會談前，在白宮露面，拜登感謝朔爾茨總理在幫助烏克蘭抵禦俄羅斯方面進行了“強大而一貫的領導”。他還讚揚說，朔爾茨推動了德國在增加國防開支和擺脫對俄羅斯能源依賴方面的“歷史轉折”。朔爾茨則表示，重要的是確定烏克蘭將繼續得到援助。隨後，兩位首腦進行了秘密會談。這是朔爾茨上任以來近15個月後第二次訪問白宮。

德國廣播電台繼續報道說，雙方會談的另一個話題應該是中國。美國近日警告中國不要武器援助俄羅斯。這次會晤應是美國想知道，如果美國為此制裁中國的話，德國會不會同步前行。德國前外長和跨大西洋橋樑主席加布里爾向德國廣播電台表示，德美之間的關係自烏克蘭戰爭以來比以前很長一段時間都要好。如果美國就中國武器援俄對中國施加制裁，德國當然必須跟進。

N-TV電視台報道說，基民盟黨主席默爾茨估測朔爾茨訪美後面大有原因。他說，德國議會和公眾沒人知道這次旅行的原因。德國總理當然必須定期與美國總統交談，但如果他顯然是在接到通知後立即前往華盛頓，那就必須允許人們詢問，旅行是為了什麼目的。他懷疑此行可能存在“需要解決的問題”，即向烏克蘭運送主戰坦克一事。他說：“德國總理數周前宣布，他已經達成協議，美國政府也將向烏克蘭提供自己的主戰坦克。但我們現在在電視採訪中，從美國總統安全顧問那裡了解到，暫時還不是那麼回事兒。”

《萊茵河報》認為，朔爾茨很讚賞拜登。反過來，美國也知道，光就數量而言，德國已向烏克蘭提供了很多援助，雖然有時非常猶豫，但還是交付了。但德國將不得不做出更多貢獻。德國不必領導北約，也領導不了北約。但在歐洲，德國可以接替美國的更多任務和負擔。