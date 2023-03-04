美國對烏追加4億美元軍援 烏防長呼籲歐盟每月提供25萬枚炮彈

美國/烏克蘭/俄羅斯

美國拜登政府3月3日宣布對烏克蘭提供一筆價值4億美元的額外安全援助，包括對烏方追加海馬斯多管火箭炮系統彈藥及155毫米和105毫米口徑榴彈炮炮彈等物資。此外，據英國《金融時報》報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）周五呼籲歐盟27國每月向烏方提供25萬枚炮彈，以緩解其警告說正在限制烏軍在戰場上取得進展的嚴重彈藥短缺情況。

廣告 繼續瀏覽後續

據五角大樓介紹，這筆價值4億美元的額外軍援將以總統調撥資金授權的方式進行，從美國國防部的庫存中直接提取相應物資，以相較更快的方式向烏軍進行補充。這也是自2021年8月以來，拜登政府第33次通過總統調撥資金授權方式向烏克蘭提供軍事援助。

這筆最新的軍援物資包括：海馬斯多管火箭炮系統的額外彈藥；額外的155毫米口徑榴彈炮炮彈；額外的105毫米口徑榴彈炮炮彈；額外的25毫米彈藥；裝甲架橋車；清除障礙物的爆破彈藥和設備；支持車輛維護和修理的測試和診斷設備；備件和其他野外設備。

美國國防部稱：“為了滿足烏克蘭不斷變化的戰場需求，美國將繼續與其盟國和夥伴合作，向烏克蘭提供關鍵能力。”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通過聲明表示：“本周，在俄羅斯以巨大代價繼續對烏克蘭發動侵略戰爭之際，我們再次被提醒烏克蘭人民的無限勇氣和堅定決心，以及國際社會對烏克蘭的大力支持”。他補充說：“根據拜登總統的授權，我授權我們自2021年8月以來第33次為烏克蘭縮減美國武器和裝備，價值4億美元。”

布林肯表示：“美國還繼續召集全世界支持烏克蘭。我們已經看到我們的盟友和夥伴作出了令人難以置信的承諾。我們讚揚50多個國家一起聲援烏克蘭，在它捍衛其主權和領土完整時提供支持”。

布林肯並重申，“俄羅斯今天就可以獨自結束其戰爭。在俄羅斯這樣做之前，無論需要多長時間，我們將與烏克蘭團結一致，在戰場上加強其軍事力量，以便烏克蘭在談判桌上處於最強大的位置。”

就戰爭上的彈藥短缺問題，《金融時報》報導指，烏克蘭防長列茲尼科夫3日在寫給歐盟27國防長的信中表示，由於缺乏炮彈供應，烏軍只發射了他們可以發射的五分之一的炮彈。

列茲尼科夫強調，大炮在“消除敵人的軍事力量方面起着關鍵作用”。他說，烏克蘭平均每月發射11萬枚155毫米口徑的炮彈，是俄羅斯使用量的四分之一。

列茲尼科夫說：“如果我們不受現有炮彈數量的限制，我們可以使用全套彈藥，即每月59.4萬枚炮彈”。他指的是烏克蘭現有的火炮系統的能力。

列茲尼科夫說：“根據我們的估計，為成功執行戰場任務，至少需要全套彈藥的60%，即每月35.64萬枚炮彈”。報導指，防務問題分析人士說，烏軍擁有300多套火炮系統，大部分是由盟友捐贈的。

列茲尼科夫向歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發出了這封信，並指他支持最近一項增加歐洲炮彈生產以支持烏克蘭的倡議。愛沙尼亞政府上個月提議，歐盟應出資40億歐元購買100萬發炮彈供烏方使用。

博雷利制定了一個不那麼雄心勃勃的計畫，即歐盟在未來幾個月內出資10億歐元，部分償還成員國向烏克蘭捐贈彈藥的費用。然後，歐盟各國將向武器製造商發出新的聯合訂單，以增加對烏克蘭的炮彈供應和補充庫存。官員們說，歐盟所有成員國和挪威都有可能同意在幾周內開始交貨。

然而，一些歐盟外交官認為此舉不夠需求。一位外交官說：“該戰略不夠雄心勃勃，俄羅斯每天發射的炮彈與歐洲一個月所能製造的一樣多。烏克蘭需要更多的彈藥。”

據悉，博雷利計畫的第三個長期部分旨在提高歐盟武器工業的規模。官員們說，只有12家歐盟公司生產155毫米口徑炮彈，挪威和英國也有工廠。韓國有大量庫存，但布魯塞爾方面不願意資助從那裡購買。

博雷利正與歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）合作，計畫使用5億歐元的歐盟資金，通過資助工廠擴建、消除供應瓶頸和下大訂單刺激投資來擴大武器生產。布雷頓還在向銀行和其他金融機構施壓，要求它們增加貸款，其中一些機構抵制軍火公司。

歐盟領導人或將在3月23日至24日在布魯塞爾舉行的峰會上面臨這一決定。