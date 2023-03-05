兩名烏軍飛行員抵美接受F-16等戰機的培訓評估

美國/烏克蘭/俄羅斯

據美國全國廣播公司（NBC）援引來自國會和拜登政府官員的話報導，兩名烏克蘭飛行員目前正在美國境內接受評估，以確定訓練他們駕駛包括F-16戰鬥機在內的攻擊機可能需要多長時間。

廣告 繼續瀏覽後續

透露消息的兩名國會官員和一名拜登政府高級官員說，這些烏軍飛行員的技能正在亞利桑那州圖森市的一個美國軍事基地的模擬器上接受評估，他們可能很快就會有更多的飛行員同伴加入。這些官員說，當局已經批准最早在本月將另外10名烏克蘭飛行員帶到美國進行進一步評估。

首批兩名飛行員的到來標誌着烏軍飛行員首次赴美接受美軍教官對其技能的評估。官員們說，這項工作有兩個目標：提高烏克蘭飛行員的技能和評估一個適當的培訓項目可能需要多長時間。

一位拜登政府官員說：“該計畫是為了評估他們（烏軍飛行員）作為飛行員的能力，以便我們能夠更好地建議他們如何使用他們所擁有的和我們所賦予他們的能力。”

兩位拜登政府官員強調，這不是一個培訓項目，並表示烏克蘭飛行員在美國期間不會駕駛任何飛機。這些官員說，烏軍飛行員將使用一個可以模仿駕駛各種類型飛機的模擬器，他們強調，除了五角大樓最高政策官員上周對國會所說的內容之外，沒有關於美國向烏克蘭提供F-16戰鬥機決定的最新信息。

美國國防部負責政策事務的副部長科林·卡爾(Colin Kahl)2月28日在出席國會眾議院軍事委員會聽證會時表示，拜登政府還沒有作出向烏克蘭提供F-16戰鬥機的決定，美國的盟友和夥伴也沒有這樣做。

科林·卡爾提到，美國“沒有開始進行F-16戰鬥機的訓練”，F-16戰機的交付時間表與訓練時間表“基本相同”，約為18個月。

科林·卡爾說：“所以在我們的評估中，你實際上並沒有通過提前開始訓練來為自己節省時間”。

科林·卡爾指出，“而且由於我們還沒有作出提供F-16的決定，我們的盟友和夥伴也沒有，所以開始訓練他們（烏軍飛行員）可能永遠得不到的系統是沒有意義的。” 報導提及，其他美國國防官員說，相關培訓可以縮短到6至9個月，這取決於飛行員以前的培訓和對戰鬥機的了解。

據美國和西方官員稱，烏方官員已經告訴美國和其他盟國，他們有不到20名飛行員準備前往美國接受F-16戰鬥機訓練，另有30名左右的飛行員可能在不久的將來接受訓練。

在被問及對兩名烏克蘭飛行員的評估時，一名美國國防官員將其描述為“熟悉情況的活動”。該官員說：“這是一項例行活動，是我們與烏克蘭的軍事對話的一部分”。

所謂“‘熟悉情況活動’本質上是空軍人員之間的討論和對美國空軍運作方式的觀察。這個活動使我們能夠更好地幫助烏克蘭飛行員成為更有效的飛行員，並更好地建議他們如何發展自己的能力。”

這位美國國防部官員補充說，除了目前在亞利桑那州圖森基地的兩名飛行員之外，沒有立即增加烏克蘭飛行員來美數量的計畫。但該官員說，“我們沒有關閉未來機會的大門”。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次要求美國提供F-16戰鬥機，但拜登總統迄今一直抵制這些請求。拜登（Joe Biden）在上個月接受ABC新聞採訪時說，烏克蘭目前不需要F-16戰鬥機，並補充說這是基於美國軍方的建議。當被問及是否會向烏克蘭提供F-16戰鬥機時，拜登說：“我暫時排除了這個可能性”。

拜登上周還告訴記者稱，他在2月20日訪問基輔期間曾與澤連斯基討論過F-16戰鬥機問題，但不願透露討論的細節。

科林·卡爾在出席上述國會聽證會時透露說，烏克蘭官員要求美國提供多達128架戰鬥機——包括F-15、F-16和F-18戰鬥機。

科林·卡爾說，美國空軍估計，烏克蘭最終將需要50至80架F-16戰鬥機來取代其現有空軍。如果美國提供新造的飛機，將需要3到6年的時間向烏克蘭交付，如果美國送來翻新的舊型號F-16戰鬥機，則時間稍短，為18到24個月。

提供F-16戰鬥機的費用將高達110億美元，這取決於交付的型號和數量。科林·卡爾指出，“這將消耗我們本財政年度剩餘（對烏）安全援助的很大一部分”。

但由於F-16戰鬥機的交付和訓練時間長，價格巨大，而且龐大的俄羅斯空軍已經在烏克蘭邊境對面集結飛機，一些美國軍事領導人建議把重點放在烏克蘭可以立即使用的武器和設備上，如防空系統。

一位美國國防官員說，“即使在我們最認真的努力下，也需要幾個月的時間才能讓烏克蘭人駕駛F-16戰鬥機。他們正在用防空系統擊敗俄羅斯空軍，為什麼我們現在要改變戰術？” 該官員說，俄羅斯空軍大約有500架飛機，這讓烏克蘭的空軍相形見絀。

這位官員補充說：“這實在不是與俄羅斯空軍作戰的方式，即使我們花光所有的錢，派出我們能派出的所有飛機，與俄羅斯空軍相比也只是杯水車薪。”