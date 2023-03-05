印度海軍參謀長：各國需要合作來應對海事挑戰

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印度海軍參謀長庫馬爾（Hari Kumar）3月4日在印度首都新德里出席研討會時表示，各國需要合作來應對海事挑戰，因為這些挑戰是跨國的，任何一個國家都無法單獨解決。他提出，以“基於問題的融合”來應對海事挑戰，並列舉了印度與區域集團的接觸，認為這有助於促進信任和互操作性。

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庫馬爾周六與日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二、英國第一海務大臣基伊（Ben Key）、加拿大皇家海軍司令托普希（ Angus Topshee）和美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）共同出席了，由印度外交部和觀察家研究基金會（ORF）共同舉辦的第八屆瑞辛納對話最後一天的活動。

庫馬爾在題為“衝突的未來：第三個十年的教訓”論壇上發言說，海事領域的挑戰，無論是傳統的還是跨國的，各國都不能單獨處理，為此需要合作。

當被問及印度在與其他國家的交往中如何應對挑戰時，庫馬爾回答說：“因此，有必要進行合作......這是我們在海洋領域一直期待的事情——找到如何合作，如何一起工作。在這樣做的同時，我想說今天我們正在尋找基於問題的趨同。我們可能在某些事情上不一致，但我們會在許多其他問題上達成一致。”

談到分組合作的重要性，庫馬爾談到，美國海軍在2015年曾談論過“1000艘軍艦”的計畫，即“全球海洋夥伴關係倡議”，這將包括所有友好夥伴國家的海軍。

庫馬爾表示，“這是我們在海事領域一直期待的事情，要找到如何合作和共同工作”。他指出，目前，各國及其海軍正在研究基於特定問題的趨同，因此可能在某些方面達成一致，但不一定在其他方面有共識。

庫馬爾表示，印度正在尋找“區域性問題的解決方案”，並舉例說明在軍事領域內外建立不同的聯盟以取得成果，例如印度洋海軍論壇和科倫坡安全會議以及國際太陽能聯盟（ISA）。

庫馬爾說，在較小的團體中工作有多種目的。他解釋說，“它在夥伴國家之間產生了很多信任。你努力建設能力，它導致互操作性的增加，更好的領域意識和定期的接觸。所有這些最終都會致使海事安全。”

庫馬爾還提及，自2008年以來，中國船隻開始在印度洋地區出現。自2008年以來，中國向當地派遣了反海盜部隊，此外，還有許多研究船和漁船在該海域出現。他說，只要這些船隻從事和平活動，就沒有問題。

庫馬爾說：“我們對印度洋地區的活動進行密切監視，這是我們的工作，以確保我們能夠使用海洋，我們能夠保護、維護和促進我們在海洋領域的國家利益。”

據美國印太司令部介紹，阿奎利諾在發言中強調了技術進步的人性層面，以及盟國和合作夥伴對一個有韌性的、以規則為基礎的國際秩序的共同承諾，該秩序保障主權和領土完整，維護民主價值觀，並為所有人促進一個自由開放的印度-太平洋。

基伊提及，中國不應該幫助俄羅斯維持其對烏克蘭的“無恥和非法”的戰爭。當談到俄烏戰爭時，基伊提及，“如果俄羅斯和中國之間的關係是圍繞這兩個國家的和平與繁榮而啟用的，那麼我們就不應該以任何關切來看待它”。

基伊補充說，“但是，如果中國所做的是使俄羅斯對烏克蘭主權的無恥侵犯得以延續，就像它目前所做的那樣......有可能提供武器，使俄羅斯能夠繼續在烏克蘭活動，那麼我將對此表示強烈遺憾。”

基伊指出，雖然英國與俄羅斯人民並無矛盾，但普京總統違反所有國際原則和規範非法入侵烏克蘭的行為必須受到強烈譴責。他稱，“而且，中國讓普京繼續像他目前在烏克蘭所做的那樣非法行事是不恰當的”。

近日，多名美歐政要告誡中方不要向俄羅斯提供“致命性援助”，以助俄軍在烏克蘭發動的戰爭，但北京方面強烈否認了相應指控。