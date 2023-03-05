古特雷斯讚賞各國就公海生物多樣性保護達成協議

環境保護

國際 – 聯合國秘書長古特雷斯4日晚通過發言人發表聲明，對各國代表當晚在紐約聯合國總部就一份歷史性的海洋協定案文達成一致予以讚賞，並稱這將確保在國家管轄範圍以外區域對海洋生物多樣性的養護和可持續利用。

廣告 繼續瀏覽後續

4日晚，經過了最後連續38小時的衝刺談判，“根據《聯合國海洋法公約》的規定就國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性的養護和可持續利用問題擬訂一份具有法律約束力的國際文書政府間會議”新加坡籍主席李麗娜（Rena Lee）終於宣布，“船已靠岸！”

聯合國秘書長古特雷斯第一時間表示，“這一突破將惠及全球三分之二的海洋面積，標誌着將近二十年的努力修成正果，並且將繼續把《聯合國海洋法公約》發揚光大。”

古特雷斯強調，這是多邊主義的勝利，也是全球努力取得的勝利，其目的是要遏制當代和未來世代的海洋健康所面臨的破壞性趨勢。

他還指出，這不僅對解決氣候變化、生物多樣性喪失和污染這三重地球危機至關重要，對於實現《2030年可持續發展議程》和“昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架”當中與海洋相關的目標和具體指標也十分關鍵。

古特雷斯對談判各方展現出的雄心、靈活和毅力表示讚賞，並向政府間會議主席李麗娜的領導力與奉獻精神致敬。他同樣肯定了非政府組織、民間社會、學術機構和科學界提供的關鍵支持。

古特雷斯最後表示，希望繼續同各方展開合作，確保建設一個更健康、更具韌性和更加富饒的海洋，從而造福於今世後代。

聯合國大會第77屆會議主席克勒希當晚也在社交媒體上向各國代表和政府間會議主席李麗娜表示祝賀，並稱這代表着多邊主義的一個巨大成功。

他還說，“這是一個重大轉型的範例，我們的世界需要這種轉型，我們所服務的群體也在呼喚着這樣的轉型。”