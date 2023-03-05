奧庫斯協議：英澳敦促美國放寬技術和信息保密規則

澳大利亞/英國/美國

據英國《金融時報》報導，澳大利亞和英國正在敦促美國政府放寬對技術和信息共享的限制，他們說這些限制有可能削弱澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS，又稱奧庫斯協議）。幾位知情人士說，堪培拉和倫敦希望確保三方就奧庫斯協議的第二個支柱——包括高超音速武器等領域的發展合作，不會落後於第一個支柱，即幫助澳大利亞獲得核動力潛艇能力。

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美國總統拜登、澳大利亞總理阿爾巴尼斯和英國首相蘇納克預計將於3月13日在美國舉行的一次活動上共同宣布幫助澳方獲得核動力潛艇的“最佳途徑”，即這些潛艇的型號、建造方式和地點等相關事宜。官員們樂觀地認為，美國已經找到了與澳大利亞分享受嚴密保護的核動力推進技術秘密的方法。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）最近說，他對這一前景感到“非常好”。

但有人擔心，包括海底能力和電子戰在內，奧庫斯協議的第二個支柱面臨著減緩其發展勢頭的障礙。這些障礙涉及美國對技術轉讓、《國際軍火交易條例》（ITAR）規定的許可要求，以及禁止與非美國國民共享信息的——“不可向國外透露”(NOFORN)分類。

一位熟悉會談的人士說，“英國和澳大利亞正在推動美國做需要做的事情，以確保奧庫斯協議獲得成功，並解決遺留問題，包括出口管制、技術轉讓和‘不可向國外透露’。” 該知情人士說，三方願意在潛艇的核動力推進方面分享更為敏感的技術。

該人士說：“我們需要確保制約因素不會阻止我們在第二個支柱中獲得我們想要的所有勝利，如果我們不能為奧庫斯協議解決這些問題，那麼我們又如何能夠解決這些問題呢？”

華盛頓智庫、新美國安全中心（CANS）的專家指出，所謂“不可向國外透露”的信息規定適用於包括英澳兩國在內的“五眼聯盟”國家，這意味着即使是美國最親密的盟友也被“邊緣化，被排除在許多討論和活動之外”。

相關的改革辯論已經存在了很長時間。時任美國國防部長羅伯特·蓋茨（Robert Gates）在2010年發起全面改革該體系的努力時引用了普魯士國王腓特烈大帝的一句話：“捍衛一切的人，什麼都不捍衛”。

但在過去的兩年裡，這個問題變得更加重要，因為華盛頓向盟國施壓，要求他們在印太地區與美國進行更多的合作，以反制中國，並為可能的台海戰爭做準備。美國在過去一年中取得了進展，包括說服菲律賓多開放四個軍事基地供美軍使用。盟國認為，華盛頓必須全面修訂其法規，以跟上日益增長的合作步伐，並加強不同國家軍隊之間的互操作性。

美國國防部印太安全事務助理部長拉特納(Ely Ratner)3月2日在出席研討會活動時提及，拜登政府正在修訂其“過時的體系”，並試圖改變美國官僚機構中部分人拒絕分享特定信息的文化，即“不，我們不能分享這個”。

拉特納當天在哈德遜研究所的發言中說，“從政策和戰略的角度來看，答案是：‘不，我們將不得不分享’......就達到我們在印太地區想要的那種更有能力的、一體化的未來而言。”

美國國務院表示，美方“致力於”促進奧庫斯協議所需的“安全技術轉讓”。該部門稱，作為奧庫斯合作夥伴的出口許可證已經比其他國家快。該部門補充說，一個名為“開放通用許可證” (OGL)的試點計畫緩解了一些官僚主義的繁文縟節，儘管一些專家指出這一機制目前只適用於非機密技術。

一位英國官員說，倫敦希望“開放通用許可證”計畫得到“大幅擴展”，以證明其潛力。他補充說，僅遵守美國《國際軍火交易條例》的規定，英國每年就要花費數億英鎊。

美國的“不可向國外透露”信息限制也造成了操作上的麻煩。在一個例子中，駕駛美製直升機的英軍飛行員有時被禁止獲得安全簡報。“他們在盲目飛行，”一位熟悉這一過程的人說。

一些美國官員說他們想分享更多信息，但強調需要防止任何安全漏洞。澳大利亞駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）最近在戰略與國際研究中心（CSIS）智庫發言說，澳方已經向美國展示了其防止技術泄露的措施。他還讚揚了美國的努力，說對採取行動的必要性的理解已經“滲透”到拜登政府中。但批評者說，美方還需要做更多的工作。

卡內基國際和平研究院的印太安全高級研究員湯森德（Ashley Townshend）說：“澳大利亞和美國可以迅速地從澳大利亞的新基地開展聯合戰略轟炸機行動，但美國仍然不能或不願意與澳大利亞分享最常見的遺留技術，這簡直令人難以置信。”

許多專家認為，最終美國國會將不得不通過立法來徹底改革《國際軍火交易條例》的規定。該條例禁止從美國或美國境外出口或轉出口在 《美國軍火清單》（USML）中所列的主要適用於軍事應用的原產於美國的防範性物品和服務。

所有列在 USML 清單中的防範性物品或服務的製造商、出口商及代理商必須在美國國務院國防貿易管制局（DDTC）備案。任何個人或公司要想出口或臨時進口防範性物品或服務必須從該部門獲得許可。

對此，美國眾議院軍事委員會海權和投射力量小組委員會民主黨籍副主席考特尼（Joe Courtney）評價說，“他們（美國行政當局）認為，他們已經利用現有的行政權力完成了一些減少障礙的工作，但在某些時候，他們必須到國會來。”

考特尼說，就這一問題，國會與拜登政府的新興會談正在“加速”，但呼籲提供更多的政治支持。他說：“這肯定需要從總統到（國防部長）奧斯汀成為一個更加引人注目的、高能見度的優先事項”。他補充說，澳英美三邊領導人的活動將是“美妙的”。

當被問及根據美國《國際軍火交易條例》對技術出口的嚴格控制阻礙了美國過去的國防合作交易以及澳大利亞是否會有豁免時，西諾迪諾斯日前表示，拜登政府已經做了很多工作，旨在實現“技術的無縫轉移”。他告訴戰略與國際研究中心說，“這項工作正在進行中；它沒有完成，但與六個月前相比，工作正在完成”。