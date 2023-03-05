第五次聯合國最不發達國家問題會議在多哈開幕

政治

國際 – 第五次聯合國最不發達國家問題會議於3月5日至9日在多哈舉行。在此前發布的《多哈行動綱領》中，它告誡人們，全球復蘇取決於最不發達國家所獲得的支持。”最不發達國家需要衛生、教育和社會保障系統方面的大量投資，以及全面實施《2030年議程》和實現可持續發展目標所有的所需資源。”

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世界上最不發達國家爭取到2030年實現可持續發展目標。剩下的幾年中，需要建立新的全球夥伴關係，以確保這46個國家從社會、經濟和環境發展中受益。參加5日多哈峰會的國家包括非洲33個國家、亞太12個國家和海地。會議曾被推遲兩次的原因都是因為新冠疫情。

聯合國秘書長古特雷斯在開幕式上表示，我們不能再給自己找借口了。 會議期間通過的《伊斯坦布爾行動計畫》中，發達國家承諾自2011年起的未來十年，將其國民總收入的0.15%至0.20%作為官方援助提供給最不發達國家。但到目前並沒有實現承諾。

卡塔爾元首埃米爾哈馬德（Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）在峰會開幕式上表示：“先進工業中心與我們世界邊緣地區之間的關係缺乏公正”，呼籲“一個更安全、更公平、更自由的新世界” ”。

2018年，不丹、基里巴斯、聖多美和普林西比、所羅門群島四個國家從最不發達國家行列退出。1971年衡量的標準是人均國民生產總值在100美元以下；在國內生產總值中製造業所佔比重低於10%；人口識字率在20%以下。根據這個標準，當時聯合國把24個聯合國會員國列為最不發達國家。 而今已經升至46個國家。

如今，世界上大約40%的貧困人口生活在最不發達國家中。許多最不發達國家不是在遭受衝突之苦，就是正在努力擺脫衝突。最不發達國家的人口佔全球人口的13%，全球國內生產總值僅占約1.3%，全球貿易及全球外國直接投資也僅占不到1%。即使互聯網普及率有所上升，但在最不發達國家，仍然只有不到五分之一的人口可以上網。

最不發達國家社會經濟發展水平低下，發展能力歷來薄弱，收入偏低且分配不均，國內財政資源匱乏。最不發達國家通常依賴農業經濟，這種經濟可能受到低生產力和低投資之間惡性循環的影響。

大會授權最不發達等國家高代辦作為第五次聯合國最不發達國家問題會議籌備工作的協調中心。會議分為兩個階段：（第一階段）2022年3月17日在紐約通過新的《多哈行動綱領》；（第二階段）2023年3月5-9日在卡塔爾多哈舉行的主要會議。