媒體披露已故教皇約翰-保羅二世曾隱瞞波蘭教會戀童癖案

約翰保羅二世

波蘭媒體披露，2014年被梵蒂岡封聖的教皇約翰-保羅二世在任波蘭紅衣主教期間，曾隱瞞了波蘭教會存在的戀童癖案件。

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據波蘭私營電視台“TVN”的一項新聞調查，本名為卡羅爾·沃伊蒂拉（Karol Wojtyla）的約翰-保羅二世在1978年當選教皇之前，已知曉波蘭教會中有戀童癖案件，但隱瞞下來。

據法新社3月5日華沙報道，這個調查報告的作者古托夫斯基（Michal Gutowski）說，在約翰-保羅二世擔任波蘭紅衣主教和波蘭南部克拉科夫教區主教時，就知道他所在教區有些牧師犯下戀童癖案件，但為了避免醜聞，他把這些涉案者從一個教區轉移到另一個教區。

後來成為教皇的卡羅爾·沃伊蒂拉紅衣主教將其中一名涉案牧師派往奧地利，並給維也納的紅衣主教弗朗茨-科尼格寫了一封推薦信，但在信中沒有告知那名牧師受到戀童癖的指控。

在調查過程中，記者古托夫斯基先生會見了戀童癖牧師的受害者、他們的親屬和教區的前僱員。

他還引用了波蘭前共產黨秘密警察SB的文件和他能接觸到的罕見的教會文件。

據該記者稱，克拉科夫教區拒絕讓他查閱檔案。波蘭教會也拒絕提供文件，甚至拒絕向法院或調查戀童癖案件的公共委員會提供文件。

一位不願透露姓名的證人證實，他曾在1973年親自向紅衣主教卡羅爾·沃伊蒂拉報告過一名牧師的戀童癖行為。

該男子說，當時"沃伊蒂拉紅衣主教首先想確定這不是虛張聲勢。他要求不要向任何地方報告，他說他會處理好這件事"，並明確“問過他是否可以對該案件保持沉默”。

前美國天主教牧師、教會法專家、美國最早的天主教神職人員性侵問題報告的作者之一托馬斯-多伊爾（Thomas Doyle）在這個調查中說："你們的發現是開創性的，因為它表明多年來許多人所懷疑的，即約翰-保羅二世在成為教皇之前就知道這個問題的存在”。當年“他肯定是知情的，但沒有證據這樣說。而現在，我們有證據了”。

荷蘭記者埃克-奧弗比克（Ekke Overbeek）將於星期三在波蘭出版的書中也包含對約翰-保羅二世曾隱瞞其教區有神父犯有戀童癖的類似調查結果，題為“最大的罪惡感（Maxima Culpa）約翰-保羅二世知道"。

近年來，主要由媒體披露的多起天主教神職人員戀童癖案件震撼了波蘭教會。幾位波蘭教區的高級負責人受到了梵蒂岡的制裁。