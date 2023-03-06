巴基斯坦一帶一路走廊發生自殺襲擊至少9名警員喪生

巴基斯坦襲擊

巴基斯坦俾路支省自殺式摩托車攻擊警方爆炸現場。這是近幾個月來對安全部隊最致命的襲擊之一2023年3月6日。

巴基斯坦俾路支省中國一帶一路樞紐和旗艦項目中-巴經濟走廊（CPEC）今天3月6日再發生自殺式暴力襲擊。

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巴基斯坦西南俾路支省3月6日周一發生針對警方的自殺式襲擊，至少有9名警察死亡，16人受傷。

當地警方高級官員阿米爾（Abdul Hai Aamir）說："自殺炸彈手騎着一輛摩托車，從後面襲擊了卡車。襲擊發生在俾路支省首府奎達東南大約120公里的卡奇區的達達爾鎮（Kacchi Dhadar）。

據高級警員阿米爾先生說，死亡人數可能會上升，因為有8名傷員處於危險狀態。

卡奇區警察局長穆罕默德·諾特紮伊（Mehmood Notezai）告訴法新社，受害者是從鄰近地區返回的，他們在那裡的一個農業展覽會上提供了一周的保安服務。

俾路支省是巴基斯坦西南部與阿富汗和伊朗接壤的一個大省，貧窮且人口稀少。長期以來，該省一直是種族、教派和分離主義暴力的發源地。該省擁有豐富的油氣和礦產資源，但其約1200萬人口抱怨被邊緣化，自然資源被掠奪。

據法新社介紹，巴基斯坦俾路支省的緊張局勢圍繞着大規模的中-巴經濟走廊（CPEC）展開，中國將在該項目上花費超過500億美元（420億歐元），其中瓜達爾深水港是其旗艦。

那裡的警察經常成為當地反叛運動或巴基斯坦塔利班組織（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的襲擊目標。

最近幾個月，特別是自2021年8月塔利班在喀布爾掌權以來，巴基斯坦一直面臨著安全局勢的惡化，特別是在與阿富接壤地區。