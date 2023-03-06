美國歡迎韓國政府對日佔期間強迫勞工賠償計畫

韓國日佔強迫勞動賠償

美國歡迎韓國3月6日宣布的一項對日佔期間被強迫勞動的韓國國民的賠償計畫。該計畫旨在打破韓日兩國歷史爭端的"惡性循環"，以共同應對朝鮮核武威脅。

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美國國務卿安東尼-布林肯周日表示，美國歡迎韓國政府為1910年至1945年日佔期間的強迫勞動受害者設立賠償基金。

布林肯在一份聲明中說：“我們歡迎這些歷史性的宣布”。他還讚揚韓國和日本政府有"勇氣"和"遠見"。

布林肯補充說：首爾和東京是"美國最重要的兩個盟友，他們為推進雙邊關係所做的工作使我們受到鼓舞"。

法新社說，韓國和日本是美國在亞洲的親密盟友，有着重要的經濟聯繫，但它們的外交關係經常受到歷史爭端的毒害，這些爭端可追溯到日本對朝鮮半島的殘酷殖民統治（1910-1945）。

據首爾方面稱，在35年的日本佔領期間，約有78萬韓國人被強迫勞動，這還不包括二戰期間被日本軍隊強迫進行性奴役的婦女。

1965日本賠償協議

韓日兩國之間的爭端在1965年通過日本提供的8億美元的一攬子貸款和贈款，得到了部分解決。

這一次，韓國政府的新計畫是安排一個地方基金會接受韓國主要公司的捐款，以補償受害者。而這些韓國公司在1965年從日本的賠償中受益。

但是，強迫勞動受害者家屬仍然譴責韓國政府的這個協議沒有日本公司參加賠償捐款。

韓國外長樸振（Park Jin）說，他"希望日本能夠積極響應我們今天的重大決定，由日本公司自願捐款並全面道歉。

這位部長補充說："在當前嚴峻的國際形勢和艱難的全球危機背景下，韓國和日本之間的合作在外交、經濟和安全等所有領域都非常重要"。他希望“為了國家利益而打破惡性循環”。

樸振還說，新的補償計畫提供了一個機會，以創造"韓國和日本的新歷史，克服對立和衝突，繼續前進"。

恢復健康關係

日本外相林芳正（Yoshimasa Hayashi） 周一對韓國的有關計畫表示歡迎。他說這將有助於"恢復兩國間的健康關係"。

不過他立即暗示，東京不會向首爾進一步道歉，他提到了1998年的一份"聯合聲明"，當時的日本首相小淵惠三在聲明中對日本在朝鮮半島的殖民化所造成的損害和痛苦表示了"深深的悔意"。

東京還堅持認為，在1965年簽署的讓日韓建交的雙邊條約中，日本以贈款和廉價貸款形式給予韓國數億美元的賠償，而此協議解決了兩國在殖民時期的所有爭端。

在烏克蘭衝突和朝鮮核武威脅造成的世界兩極分化中，美國總統喬-拜登迅速歡呼"美國最親密的兩個盟友，韓國與日本之間，開創合作與夥伴關係的新篇章"。

在2018年一項具有里程碑意義的裁決中，韓國最高法院命令一些日本公司向少數韓國受害者支付賠償金，重新引發爭端，並使兩國關係惡化。

日本在2019年宣布對其向韓國出口某些化學產品和部件實行了限制。

首爾周一表示，它將暫停向世界貿易組織（WTO）的投訴，等待雙邊會談以取消限制。